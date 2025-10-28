ا ق ش پەن جاپونيا باسشىلارى پايدالى قازبا مەن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچي ەكىجاقتى كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ساۋدا جانە نەگىزگى پايدالى قازبالار بويىنشا ەكى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى NBC News ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
ءبىرىنشى كەلىسىم ا ق ش- جاپونيا اليانسىندا «جاڭا التىن عاسىردى» قاراستىردى جانە ا ق ش- تاعى جاپونيالىق ينۆەستيتسيانىڭ 550 ميلليارد دوللارىنا ايىرباس رەتىندە جاپون تاۋارلارىنا %15 باج سالىعىن ەنگىزەتىن ساۋدا كەلىسىمىن قامتىدى.
- ا ق ش پەن جاپونيا كوشباسشىلارى ەكى ەلدىڭ جىلدام جانە دايەكتى كۇش-جىگەرىنە قاناعاتتانۋشىلىق ءبىلدىردى جانە وسى ءىرى كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋعا بەرىك نيەتتەرىن قۋاتتادى، - دەلىنگەن كەلىسىمدە.
ەكىنشىسى - ءوندىرۋ جانە قايتا وڭدەۋ ارقىلى ماڭىزدى جانە سيرەك جەر پايدالى قازبالاردى جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كەلىسىم بولدى.
ازياعا ساپارىندا ترامپ قىتايدىڭ ەكسپورتتىق باقىلاۋى ەلەكتروندى قۇرىلعىلار مەن باسقا دا وزىق تەحنولوگيالاردى جاساۋ ءۇشىن قاجەت سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ جاھاندىق جەتكىزىلىمىن بۇزۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق جاعدايىندا تايلاند جانە مالايزيامەن وسىنداي كەلىسىمدەرگە قول قويدى.