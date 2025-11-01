ا ق ش پەن ءۇندىستان 10 جىلدىق قورعانىس پاكتىنە قول قويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۇندىستانمەن 10 جىلدىق قورعانىس ىنتىماقتاستىعى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ا ق ش قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت بۇل تۋرالى جۇما كۇنى مالايزيادا وتكەن ASEAN+ قورعانىس مينيسترلەرىنىڭ كەزدەسۋى اياسىندا ءۇندىستان قورعانىس ءمينيسترى رادجنات سينگحپەن كەزدەسكەننەن كەيىن مالىمدەدى. مالىمدەمە ونىڭ رەسمي X الەۋمەتتىك جەلىدەگى اككاۋنتىندا جاريالاندى.
حەگسەتتىڭ ايتۋىنشا، قول قويىلعان كەلىسىم ايماقتىق تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزى بولادى جانە ەكى ەل اراسىنداعى ۇيلەستىرۋدى، اقپارات الماسۋدى جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
سول كۇنى پەنتاگون باسشىسى قىتاي قورعانىس ءمينيسترى دۋن تسزيۋنمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. امەريكا تاراپى كەزدەسۋدىڭ سىندارلى ءارى وڭ اتموسفەرادا وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ا ق ش قاقتىعىس ىزدەمەيدى، ءبىراق ءوز مۇددەسىن بەرىك قورعاۋعا جانە مۇنى ىستەۋ ءۇشىن قاجەتتى مۇمكىندىكتەردى قامتاماسىز ەتۋگە نيەتتى، - دەپ جازدى حەگسەت الەۋمەتتىك جەلىلەردە.
ءبىز بۇعان دەيىن ءۇندىستان مەن ا ق ش ساۋدا كەلىسسوزدەرىنە وپتيميستىك كوزقاراس ءبىلدىرىپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.