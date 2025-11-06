ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو قازاقستانعا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو سارسەنبى كۇنى 2026 -جىلى ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلىنە بارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
مەملەكەتتىك حاتشى ءوز نيەتى تۋرالى C5+1 سامميتىنىڭ قۇرمەتىنە وتكىزىلگەن قابىلداۋ كەزىندە مالىمدەدى.
- بەس ەلدىڭ بارىنە دە... سوندىقتان بۇل ءبىر اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن ساپار بولاتىنىن بىلەمىن. ءبىز بۇل باعىتتا جۇمىس ىستەپ، ونى بىرگە جۇزەگە اسىرۋىمىز كەرەك، - دەپ مالىمدەدى رۋبيو.
ديپلومات ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ رەسۋرستارعا باي ايماققا نازار اۋدارۋ ناۋقانى اياسىندا ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە بۇل ەلدەردىڭ تابيعي رەسۋرستارىن يگەرۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە كەلگەندە ا ق ش پەن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ مۇددەلەرى سايكەس كەلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ بەندجامين فرانكلين اتىنداعى زالدا جاڭا ينۆەستيسيالىق جانە ساۋدا كەلىسىمدەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان C5+1 بيزنەس كونفەرەنسياسىنىڭ 10 جىلدىعى قۇرمەتىنە ورتالىق ازيا سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىن قارسى العانىن جازعان بولاتىنبىز.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا C5+1 سامميتى اياسىندا العاشقى كەلىسىمگە قول قويىلدى.