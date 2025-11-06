ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو C5+1 سامميتىنىڭ قۇرمەتىنە قابىلداۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ بەندجامين فرانكلين اتىنداعى زالدا جاڭا ينۆەستيتسيالىق جانە ساۋدا كەلىسىمدەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان C5+1 بيزنەس كونفەرەنتسياسىنىڭ 10 جىلدىعى قۇرمەتىنە ورتالىق ازيا سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىن قارسى الدى، دەپ حابارلايدى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ اتاپ وتكەندەي، «الەم وتە ۇلكەن، جانە ونىڭ كوپتەگەن ماڭىزدى بولىگىنە لايىقتى نازار اۋدارىلماي وتىر. وسىنداي بولىكتەردىڭ ءبىرى - ورتالىق ازيا رەسپۋبليكالارى. مەنىڭ ويىمشا، قۇراما شتاتتارىنا بۇدان دا بەلسەندى ءوزارا ارەكەتتەسەتىن كەز كەلدى».
- ءبىز بۇگىن قۇراما شتاتتاردىڭ كەرەمەت دوستارى جانە سەرىكتەستەرى بولعان ورتالىق ازيا رەسپۋبليكالارى - قازاقستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستاننان كەلگەن دوستارىمىزدى قارسى الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولعانىمىزعا وتە قۋانىشتىمىز، - دەدى كريستوفەر لانداۋ.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى «بيزنەس ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىكتەرى مەن سەرىكتەستىك ورناتۋدىڭ كوپتەگەن جولى» بار ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلىنىڭ ەكەۋىنە بارعانىن حابارلادى.
سەناتتىڭ حالىقارالىق قاتىناستار كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، سەناتور دجيم ريش قۇراما شتاتتار ورتالىق ازيا ەلدەرىنە سەنىمدى سەرىكتەسپەن جۇمىس ىستەۋگە جانە ءبىر- ءبىرىنىڭ ەكونوميكاسىن دامىتۋعا ناقتى مۇمكىندىك ۇسىنىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ول «C5+1» توبىنداعى سەرىكتەستەرىمىزبەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جولىنداعى ەسكىرگەن كەدەرگىلەردى الىپ تاستايتىن زاڭ جوباسىن ەنگىزۋ ءۇشىن وسى اپتادا سەناتور ستيۆ دەينس جانە باسقا دا ارىپتەستەرىنە قوسىلعانىن حابارلادى. بۇل «دجەكسون- ۆەنيك» تۇزەتۋىنىڭ شەكتەۋىن جويادى.
- «C5+1» ديپلوماتيالىق پلاتفورماسى قۇرىلۋىنىڭ 10 جىلدىعىندا ەلدەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا قىزىقتى ءداۋىرىن باستاپ جاتقانىمىز ورىندى، - دەپ مالىمدەدى سەناتور دجيم ريش.
ارنايى وكىل سەردجيو گور «پرەزيدەنت مەنى ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىل ەتىپ تاعايىنداعان كەزدە بۇل ايماق بۇرىنعى اكىمشىلىكتەر كەزىندە نازاردان تىس قالعانىن اتاپ ءوتتى. ول ماعان اق ۇيمەن تىكەلەي بايلانىس ورناتاتىنىما جانە بۇل ايماققا لايىقتى كوڭىل بولەتىنىمە سەندىردى» دەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا C5+1 سامميتى اياسىندا العاشقى كەلىسىمگە قول قويىلدى.