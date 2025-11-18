ا ق ش ەلەكتروموبيلدەردەن باس تارتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Rho Motion كونسالتينگ كومپانياسى بيىل قاڭتار مەن قازان ارالىعىنداعى ەلەكتروموبيل مەن قوسىلاتىن گيبريد ساۋداسىن ەسەپتەدى.
ون اي ىشىندە 16.5 ميلليون كولىك يەسىن تاپقان، بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ەدۋىر كوپ، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
نارىقتاعى ءسوزسىز كوشباسشى ەل - قىتاي (10.3 ميلليون، 22+ پايىز)، ودان كەيىن ەۋروپا (3.4 ميلليون، 32+ پايىز)، سولتۇستىك امەريكا (1.6 ميلليون، 4+ پايىز) جانە قالعان ەلدەر (1.3 ميلليون، 48+ پايىز) تۇر.
ساۋدا قارقىنىنا قاراپ الەمدەگى ەكىنشى ءىرى اۆتونارىقتا ەلەكترلى كۇشتىك قۇرىلىمى بار اۆتوموبيلگە قىزىعاتىندار ازايدى دەسە بولادى. بۇعان ا ق ش بيلىگىنىڭ سالىقتى الىپ تاستاۋى كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. سونداي-اق، ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار كولىككە ەكولوگيالىق تالاپتى جۇمسارتۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. كانادا بيلىگى دە حالىقتى ەلەكتروموبيل الۋعا ىنتالاندىرىپ جاتقان جوق.
Ford-تىڭ Mach-e، F-150 Lightning جانە E- Transit سياقتى مودەلدەرىنىڭ ساۋداسى قازاندا 60 پايىز قۇلدىراسا، Hyundai مەن Kia-نىڭ كورسەتكىشى 77 پايىز. Honda Prologue كليەنتتەرىنىڭ 83 پايىزىن جوعالتتى، Subaru Solterra-عا سۇرانىس 97 پايىز كەمىدى. قازاندا اۆتوسالوندار 100370 ەلەكتروموبيل مەن گيبريدتىڭ كىلتىن تابىستادى.
ەۋروپادا گەرمانيا، يتاليا جانە ۇلى بريتانيادا ءوسىم بايقالدى. قازاندا 372786 ەلەكتروموبيل مەن گيبريد وتكەن، 2024-جىلعا قاراعاندا ناتيجە 36 پايىزعا جوعارى.