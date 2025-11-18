ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:44, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش ەلەكتروموبيلدەردەن باس تارتىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - Rho Motion كونسالتينگ كومپانياسى بيىل قاڭتار مەن قازان ارالىعىنداعى ەلەكتروموبيل مەن قوسىلاتىن گيبريد ساۋداسىن ەسەپتەدى.

    Фото: kolesa.kz

    ون اي ىشىندە 16.5 ميلليون كولىك يەسىن تاپقان، بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ەدۋىر كوپ، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    نارىقتاعى ءسوزسىز كوشباسشى ەل - قىتاي (10.3 ميلليون، 22+ پايىز)، ودان كەيىن ەۋروپا (3.4 ميلليون، 32+ پايىز)، سولتۇستىك امەريكا (1.6 ميلليون، 4+ پايىز) جانە قالعان ەلدەر (1.3 ميلليون، 48+ پايىز) تۇر.

    ساۋدا قارقىنىنا قاراپ الەمدەگى ەكىنشى ءىرى اۆتونارىقتا ەلەكترلى كۇشتىك قۇرىلىمى بار اۆتوموبيلگە قىزىعاتىندار ازايدى دەسە بولادى. بۇعان ا ق ش بيلىگىنىڭ سالىقتى الىپ تاستاۋى كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. سونداي-اق، ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار كولىككە ەكولوگيالىق تالاپتى جۇمسارتۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. كانادا بيلىگى دە حالىقتى ەلەكتروموبيل الۋعا ىنتالاندىرىپ جاتقان جوق.

    Ford-تىڭ Mach-e، F-150 Lightning جانە E- Transit سياقتى مودەلدەرىنىڭ ساۋداسى قازاندا 60 پايىز قۇلدىراسا، Hyundai مەن Kia-نىڭ كورسەتكىشى 77 پايىز. Honda Prologue كليەنتتەرىنىڭ 83 پايىزىن جوعالتتى، Subaru Solterra-عا سۇرانىس 97 پايىز كەمىدى. قازاندا اۆتوسالوندار 100370 ەلەكتروموبيل مەن گيبريدتىڭ كىلتىن تابىستادى.

    ەۋروپادا گەرمانيا، يتاليا جانە ۇلى بريتانيادا ءوسىم بايقالدى. قازاندا 372786 ەلەكتروموبيل مەن گيبريد وتكەن، 2024-جىلعا قاراعاندا ناتيجە 36 پايىزعا جوعارى.

