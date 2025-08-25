ا ق ش ەلشىسى ماكرونعا جازعان حاتى ءۇشىن فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە شاقىرىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ەلشىسى چارلز كۋشنەر فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرونعا حات جازعانى ءۇشىن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە شاقىرىلدى. حاتتا ەلشى ەلدە ءورشىپ تۇرعان انتيسەميتيزمگە قارسى كۇرەس شارالارىنىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيدە ءتيىمدى بولماي وتىرعاندىعىن ايتقان، دەپ حابارلايدى BBC.
ديپلومات فرانسياعا زيانىن تيگىزىپ وتىرعان انتيسەميتيزم تۋرالى مىسالدار كەلتىردى.
ول سونىمەن قاتار ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ماكرونمەن جانە باسقا فرانسۋز كوشباسشىلارىمەن «بايىپتى جوسپار ازىرلەۋگە» دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
فرانسيا س ءى م ەلشىنىڭ ءسوزىن قابىلداۋعا بولمايدى دەپ وتىر. سوندىقتان ۆەدومستۆو دۇيسەنبى، 25-تامىزدا امەريكا ەلشىسىن شاقىرىپ، ونىڭ مالىمدەمەلەرى ەلشىلەردىڭ مەملەكەتتەردىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسۋىنا رۇقسات بەرمەيتىن 1961-جىلعى ۆەنا كونۆەنتسياسىنا قايشى كەلەدى دەپ مالىمدەدى.
كۋشنەردىڭ حاتى وتكەن اپتادا ماكرونعا حات جازعان يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدىڭ مالىمدەمەلەرىمەن ۇندەسىپ وتىر. وندا ول فرانسۋز كوشباسشىسىن پالەستينا مەملەكەتىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانۋعا شاقىرۋ ارقىلى انتيسەميتيزمدى ءورشىتتى دەپ ايىپتاعان.
فرانسيا قىركۇيەكتە پالەستينا مەملەكەتىن رەسمي تۇردە مويىنداۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ءبىز پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا، ونىڭ ومىرشەڭدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ونىڭ دەميليتاريزاتسياسىن قابىلداۋ جانە يزرايلدى تولىق مويىنداۋ ارقىلى بۇكىل تاياۋ شىعىستىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ۇلەس قوساتىنىنا كەپىلدىك بەرۋىمىز كەرەك. بۇعان بالاما جوق، - دەپ مالىمدەدى ماكرون.
بۇعان دەيىن يتاليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ماتتەو سالۆينيدىڭ پرەزيدەنت ەممانيۋەل ماكرونعا قارسى ايتقان «قولايسىز مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن» فرانسيا يتاليا ەلشىسى ەمانۋەل د’الەسساندرونى شاقىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.