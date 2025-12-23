ا ق ش ەلدەن ءوز ەركىمەن كەتەتىن زاڭسىز ميگرانتتار تولەمىن 3000 دوللارعا دەيىن كوتەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى بيىل ءوزىن- ءوزى دەپورتاتسيالاۋ ارقىلى ا ق ش- تان ءوز ەركىمەن كەتەتىن زاڭسىز ميگرانتتار ءۇشىن تولەمدى 1000 دوللاردان 3000 دوللارعا دەيىن ارتتىردى، دەپ حابارلايدى CBS News.
2025 -جىلدىڭ 31 - جەلتوقسانىنا دەيىن ەلدەن كەتەتىن بارلىق بىلىكتى باعدارلاما قاتىسۋشىلارى ءوز ەلىنە تەگىن ۇشاق بيلەتىن الادى جانە جاڭارتىلعان CBP Home سمارتفون قوسىمشاسىن پايدالانىپ ەلدەن ءوز ەركىمەن كەتسە، اقش- تا زاڭسىز بولۋىنا بايلانىستى كەيبىر ازاماتتىق ايىپپۇلداردان نەمەسە جازالاردان بوساتىلادى.
2025 -جىلدىڭ مامىر ايىنداعى جاعداي بويىنشا ا ق ش ميگراتسيا جانە كەدەن قىزمەتى زاڭسىز ميگرانتتى تۇتقىنداۋ، ۇستاۋ جانە دەپورتاتسيالاۋدىڭ ورتاشا قۇنى شامامەن 17000 دوللاردى قۇرايدى دەپ ەسەپتەيدى.
ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىنان بەرى 1,9 ميلليون قۇجاتسىز ميگرانت «ءوز ەركىمەن دەپورتاتسيالانعان»، ونىڭ ىشىندە «ون مىڭداعان» ادام CBP Home باعدارلاماسى ارقىلى دەپورتاتسيالانعان.
ۇكىمەتتىڭ ىشكى دەرەكتەرىنە سايكەس، دونالد ترامپتىڭ ەكىنشى مەرزىمىنىڭ العاشقى التى ايىندا اكىمشىلىك شامامەن 150000 ادامدى دەپورتاتسيالاپ، 13000 ءوزىن-ءوزى دەپورتاتسيالاۋدى تىركەگەن.
بۇعان دەيىن مامىر ايىندا ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى CBP Home قولدانباسىن پايدالانىپ، ا ق ش- تان كەتەتىندەرگە ساياحات شىعىندارىن وتەۋدى جانە 1000 دوللار تولەم جاساۋدى باستاعانى حابارلانعان بولاتىن.