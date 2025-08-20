ا ق ش لابۋبۋ ويىنشىقتارىنىڭ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ تۇتىنۋ ونىمدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى كوميسسياسى (CPSC) جاس بالالارعا ۇلكەن قاۋىپ توندىرەتىن لابۋبۋ ويىنشىقتارى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى.
- جۇمساق فيگۋرالار مەن كىلتكە ىلەتىن سالپىنشاق تۇرىندە جاپپاي ساتىلىپ جاتقان ويىنشىقتار، اسىرەسە كىشكەنتاي بالالاردىڭ اۋزىنا سالۋىنا وتە ىڭعايلى. ول بالانىڭ تىنىس الۋ جولدارىن جاۋىپ تاستاۋى مۇمكىن. CPSC، سونىمەن قاتار لابۋبۋ وڭاي بولشەكتەلىپ، ۇساق بولىكتەرگە ىدىرايتىنى تۋرالى مالىمەت جينادى، - دەلىنگەن كوميسسيا مالىمدەمەسىندە.
كوميسسيا اتالمىش ويىنشىقتاردى قىتايدان ا ق ش- قا اكەلەر كەزدە وسىنداي ولقىلىقتاردى انىقتادى.
لابۋبۋ - 2015 -جىلى گونكونگ سۋرەتشىسى لۋن كاسين جاساعان ەلف ءتارىزدى تىرشىلىك يەسى. ول ۇلكەن كوزدەرى، ۇشكىر قۇلاقتارىمەن جانە توعىز تىسىمەن ەرەكشەلەنەتىن ۇلپىلدەك قۇبىجىقتار. ءونىمنىڭ تانىمالدىعى وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا كۇرت ءوستى.
بۇعان دەيىن بەرليندە قىتايلىق Pop Mart كومپانياسىنىڭ لابۋبۋ شىعاراتىن دۇكەنى اشىلعانى حابارلانعان بولاتىن. جۇزدەگەن ادام كەزەككە تۇرىپ، جۇمساق ويىنشىقتى ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن كۇتتى.