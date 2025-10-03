ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ جۇمىس ىستەمەي وتىرعانىنا ەكى كۇن بولدى
استانا. KAZINFORM - كونگرەسس ۇكىمەتتىڭ قارجىلاندىرىلۋى تۋرالى زاڭ جوباسىن قابىلدامايىنشا اقىسىز ەڭبەك دەمالىسىنا شىققان قىزمەتكەرلەرگە جالاقى تولەنبەيدى ، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مەريلەندتەگى ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋشىسى دجەننا نورتون اتاپ وتكەندەي، ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ توقتالۋىنا بايلانىستى وسى اپتادا شامامەن 750 مىڭ فەدەرالدىق قىزمەتكەر اقىسىز ەڭبەك دەمالىسىنا جىبەرىلگەن.
تاراپتاردىڭ ەشقايسىسى (رەسپۋبليكالىق نەمەسە دەموكراتيالىق پارتيالار) جول بەرگىسى كەلمەيدى جانە ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ توقتاعانىنا ەكىنشى كۇن بولدى. اقىسىز دەمالىسقا جىبەرىلگەن قىزمەتكەرلەردىڭ كوپشىلىگىنە ۇكىمەتتىڭ جۇمىسى توقتاعان كەزدە جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلمەگەنىمەن، اسكەري قىزمەتكەرلەر مەن اۋەجايدىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى سياقتى ماڭىزدى دەپ سانالاتىن باسقا قىزمەتكەرلەر جۇمىسىن جالاقىسىز جالعاستىرۋعا ءماجبۇر بولادى.
NBC News-ءدىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ 20 جاس شاماسىنداعى ءبىر قىزمەتكەرى DoorDash-قا ازىق-تۇلىك جەتكىزۋدى جانە تولەمدەردى تولەۋ ءۇشىن Uber- دە جۇرگىزۋشى بولىپ جۇمىس ىستەۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وگايو شتاتىنداعى ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى قىزمەتكەرىنىڭ ايەلى ەگەر بۇل جاعداي ءبىر-ەكى اپتادان استام ۋاقىت سوزىلسا، ولار يپوتەكانى تولەي المايتىنىن جانە ۇيىنەن ايىرىلىپ قالۋ قاۋپى بار ەكەنىن ايتتى، ويتكەنى بانك ولاردىڭ ايىنا $ 1,700 يپوتەكالىق تولەمدى كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قابىلداعان جوق.
جۇمىسشىلاردىڭ جالاقىلارىن قاشان الاتىنى بەلگىسىز، ول از بولسا، ترامپ اكىمشىلىگى ۇكىمەتتىڭ جۇمىسىنىڭ توقتالۋىن جاپپاي جۇمىستان بوساتۋعا سەبەپ رەتىندە پايدالانامىز دەپ قورقىتىپ وتىر.
بيلىك مالىمدەمەسىنە سايكەس، فەدەرالدىق جۇمىس كۇشى بيىل شامامەن 300 مىڭ ادامعا قىسقارىپ، دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ العاشقى كۇندەرىندە ميللياردەر يلون ماسك قۇرعان ۇكىمەت تيىمدىلىگى دەپارتامەنتى باستاماشىلىق ەتكەن جۇمىستان ءوز ەركىمەن كەتۋ نەمەسە شىعارۋ سالدارىنان جۇمىسسىز قالعانداردىڭ جالپى سانى 2,1 ميلليون ادامدى قۇرايدى.
