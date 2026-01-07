ق ز
    21:45, 07 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش ەكى مۇناي تانكەرىن قۇرىقتادى

    استانا. KAZINFORM - ولاردىڭ ءبىرى - رەسەيلىك «مارينەرا» مۇناي تانكەرى. وعان ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى مىنگەن، دەپ حابارلايدى تاسس اگەنتتىگى.

    США задержали два нефтяных танкера
    Фото: x.com/Southcom

    رەسەي فەدەراتسياسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «مارينەرا» كەمەسىنە اشىق تەڭىزدە ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى مىنگەن، سودان كەيىن كەمەمەن بايلانىس ۇزىلگەن.

    «مارينەرا» كەمەسى 24 -جەلتوقساندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋى استىندا جۇزۋگە ۋاقىتشا رۇقسات العان.

    كەيىنىرەك BBC ءدىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعى كاريب تەڭىزى سۋلارىندا «كولەڭكەلى فلوتقا» تيەسىلى تاعى ءبىر «Sophia» تانكەرىنىڭ ۇستالعانىن مالىمدەگەن. اسكەري كۇشتەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەمە ەشبىر مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىنا (تۋىنا) يە بولماعان.

    بۇدان بۇرىن ا ق ش ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي تاسىمالدايتىن 6 كومپانياسىنا سانكتسيا سالعانى حابارلاندى.

