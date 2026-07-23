ا ق ش كونگرەسى پەنتاگونعا 1,15 تريلليون دوللار ءبولۋدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش كونگرەسىنىڭ وكىلدەر پالاتاسى 2027-جىلى ەلدىڭ قورعانىس سالاسىنا 1,15 تريلليون دوللار ءبولۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسىن قولدادى.
قۇجاتتى 216 كونگرەسسمەن قولداپ داۋىس بەرسە، 212 دەپۋتات قارسى شىقتى. ەندى زاڭ جوباسى كونگرەستىڭ سەناتىنا جولدانادى. ەگەر جوعارعى پالاتا دا ماقۇلداسا، قۇجاتقا قول قويۋ ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا جىبەرىلەدى.
الايدا Politico باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسىن دا باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعان رەسپۋبليكاشىلدار سەناتتا قيىندىققا تاپ بولۋى مۇمكىن. ويتكەنى زاڭ جوباسىنىڭ قابىلدانۋى ءۇشىن كەمىندە 60 سەناتوردىڭ قولداۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار وكىلدەر پالاتاسى 95 ميلليارد دوللار ءبولۋدى قاراستىراتىن تاعى ءبىر زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى. ونىڭ ىشىندە 73 ميلليارد دوللاردى يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيانى قارجىلاندىرۋعا باعىتتاۋ ۇسىنىلعان. بۇل قۇجاتتى تا ەندى سەنات قارايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ساۋد ارابياسى بەيبىت اتوم ەنەرگەتيكاسى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانىن حابارلاعانبىز.