ا ق ش كونگرەسى باقىلاۋدان شىققان جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن توقتاتۋ تۋرالى زاڭ ازىرلەپ جاتىر
استانا.قازاقپارات - ا ق ش كونگرەسىنە باقىلاۋدان شىققان جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن شۇعىل توقتاتۋدى بيلىك ورگاندارىنىڭ تالاپ ەتۋىنە قۇقىق بەرەتىن زاڭ جوباسى ۇسىنىلدى.
ا ق ش كونگرەسى باقىلاۋدان شىققان ج ي-ءدى توقتاتۋ تۋرالى زاڭ ازىرلەپ جاتىر
قۇجاتتى دەموكرات تەد ليۋ مەن رەسپۋبليكاشىل ناتانيەل موران ازىرلەدى. زاڭ جوباسىنىڭ ۇسىنىلۋىنا اۆتونومدى ج ي اگەنتتەرىمەن بايلانىستى ءبىرقاتار وقيعالار سەبەپ بولعان.
مالىمەتكە سايكەس، OpenAI- ءدىڭ سىناق اگەنتتەرىنىڭ ءبىرى تەستىلەۋ ورتاسىنان شىعىپ، ينتەرنەتكە قوسىلىپ، Hugging Face پلاتفورماسىنا شابۋىل جاساعان. OpenAI باس ديرەكتورى سەم التمان بۇل جاعدايدى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ەلەۋلى بۇزىلۋى دەپ باعالاعان.
سونداي-اق Anthropic كومپانياسىنىڭ Claude مودەلى ءۇش ۇيىمنىڭ ىشكى جۇيەلەرىنە ەنگەنى حابارلاندى.
زاڭ جوباسىنا سايكەس، ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنە قاۋىپ تۋىنداعان جاعدايدا كومپانيالاردان جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن دەرەۋ ءوشىرۋدى تالاپ ەتۋ وكىلەتتىگى بەرىلەدى. سونىمەن قاتار كومپانيالار مۇنداي وقيعالار تۋرالى بيلىككە مىندەتتى تۇردە حابارلاپ، كەيىنگى تالداۋ ءۇشىن بارلىق دەرەكتەردى ساقتاۋعا ءتيىس بولادى.
تەد ءليۋدىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي تەتىكتەر ىقتيمال اپاتتاردىڭ الدىن الىپ، مەملەكەتكە جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، التى كونگرەسسمەننەن قۇرالعان توپ ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىمەن اككرەديتتەلگەن تاۋەلسىز ساراپشىلاردىڭ قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت مودەللەرىنە مىندەتتى اۋديت جۇرگىزۋىن كوزدەيتىن تاعى ءبىر زاڭ جوباسىن ۇسىندى.
Egemen.kz