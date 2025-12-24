ا ق ش ەكونوميكاسىنىڭ ءۇشىنشى توقسانداعى ءوسىمى ەكونوميستەر كۇتكەن بولجامنان جوعارى بولدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ەكونوميكالىق تالداۋ بيۋروسى ءۇشىنشى توقسانعا ارنالعان ج ءى و بولجامىن جاريالادى، ول ەكونوميستەر كۇتكەن بولجامنان جوعارى بولدى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
شىلدە، تامىز جانە قىركۇيەك ايلارىن، ءۇش ايلىق كەزەڭدى قامتيتىن ەسەپكە سايكەس، ا ق ش ەكونوميكاسى جىلدىق %4,3 ءوستى، بۇل ەكونوميستەردىڭ ءۇشىنشى توقسانعا ارنالعان %3,3 بولجامىنان جوعارى.
ەسەپتە سونداي-اق ناقتى ج ءى و ەكىنشى توقساندا جىلدىق %3,8 وسكەنى ايتىلعان. جالپى العاندا، ساندار اقش ەكونوميكاسىنىڭ 2025-جىلدىڭ العاشقى ءۇش توقسانىندا جىلدىق %2,5 وسكەنىن كورسەتەدى.
ەكونوميكالىق تالداۋ بيۋروسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءۇشىنشى توقسانداعى ناقتى ج ءى و- ءنىڭ وسۋىنە تۇتىنۋشىلىق شىعىنداردىڭ، ەكسپورتتىڭ جانە مەملەكەتتىك شىعىنداردىڭ ءوسۋى سەبەپ بولدى.
ۇكىمەتتىڭ جابىلۋى قازان ايىنىڭ سوڭىندا جاريالانۋى جوسپارلانعان ءۇشىنشى توقسانعا ارنالعان الدىن الا بولجامدى جاريالاۋدى كەيىنگە قالدىردى.
ەكونوميكالىق تالداۋ بيۋروسى بۇل باستاپقى باعالاۋ ەكەنىن جانە ءۇشىنشى توقسانعا ارنالعان ج ءى و تۋرالى قورىتىندى ەسەپ كەلەسى جىلدىڭ 22-قاڭتارىندا جاريالاناتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش كونگرەسى رەكوردتىق 901 ميلليارد دوللارلىق قورعانىس بيۋجەتىن قابىلداعانى حابارلانعان بولاتىن.