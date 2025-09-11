ا ق ش كونگرەسىندە بەلگىسىز ۇشاتىن نىساننىڭ بەينەجازباسى كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق كونگرەسسمەن ەريك بەرليسون تانىستىرعان روليكتە تەڭىز ۇستىمەن جوعارى جىلدامدىقتا ۇشىپ بارا جاتقان بەلگىسىز قۇرىلعى بايقالادى، دەپ حابارلايدى DW.
بەرليسوننىڭ ايتۋىنشا، بەينەدە نىسانعا Hellfire زىمىرانى تيەدى. ول امەريكالىق Reaper درونىنان اتىلعان. الايدا زىمىران بەلگىسىز جاعدايدا «سەكىرىپ كەتىپ»، ال بەلگىسىز ۇشاتىن نىسان سول باعىتىمەن ۇشۋدى جالعاستىرعان. كادرلاردىڭ 2024 -جىلعى 30-قازاندا يەمەن جاعالاۋىندا تۇسىرىلگەنى ايتىلدى.
9 -قىركۇيەكتەگى تىڭداۋدا كونگرەسسمەن بەينەدە قانداي نىسان بولعانىن بولجاۋدان باس تارتتى.
ءبىراق ول: «نەگە بىزگە بۇل اقپاراتقا قول جەتكىزۋگە ۇنەمى توسقاۋىل قويىلادى؟» - دەگەن ساۋال قويدى.
پەنتاگون وكىلدەرى ۆيدەونىڭ مازمۇنىنا، تۇسىرىلگەن ۋاقىتى مەن ورنىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
ا ق ش كونگرەسىندە بەلگىسىز ۇشاتىن نىسان تاقىرىبى (NASA تەرمينولوگياسىندا - بەلگىسىز انومالدى قۇبىلىستار، UAP) بىرنەشە جىلدان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى. 2021 -جىلى امەريكالىق ارنايى قىزمەتتەر اتموسفەرادا بولعان ءبىرقاتار وقيعانىڭ تۇسىنىكسىز قالعانى تۋرالى ەسەپ جاريالادى. 2022 -جىلى پەنتاگوندا بارلىق سالاداعى انومالدى قۇبىلىستاردى زەرتتەيتىن ارنايى باسقارما قۇرىلعان.
