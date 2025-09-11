ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:38, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ا ق ش كونگرەسىندە بەلگىسىز ۇشاتىن نىساننىڭ بەينەجازباسى كورسەتىلدى

    استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق كونگرەسسمەن ەريك بەرليسون تانىستىرعان روليكتە تەڭىز ۇستىمەن جوعارى جىلدامدىقتا ۇشىپ بارا جاتقان بەلگىسىز قۇرىلعى بايقالادى، دەپ حابارلايدى DW.

    АҚШ Конгресінде белгісіз ұшатын нысанның бейнежазбасы көрсетілді
    Фото: iStock

    بەرليسوننىڭ ايتۋىنشا، بەينەدە نىسانعا Hellfire زىمىرانى تيەدى. ول امەريكالىق Reaper درونىنان اتىلعان. الايدا زىمىران بەلگىسىز جاعدايدا «سەكىرىپ كەتىپ»، ال بەلگىسىز ۇشاتىن نىسان سول باعىتىمەن ۇشۋدى جالعاستىرعان. كادرلاردىڭ 2024 -جىلعى 30-قازاندا يەمەن جاعالاۋىندا تۇسىرىلگەنى ايتىلدى.

    9 -قىركۇيەكتەگى تىڭداۋدا كونگرەسسمەن بەينەدە قانداي نىسان بولعانىن بولجاۋدان باس تارتتى.

    ءبىراق ول: «نەگە بىزگە بۇل اقپاراتقا قول جەتكىزۋگە ۇنەمى توسقاۋىل قويىلادى؟» - دەگەن ساۋال قويدى.

    پەنتاگون وكىلدەرى ۆيدەونىڭ مازمۇنىنا، تۇسىرىلگەن ۋاقىتى مەن ورنىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.

    ا ق ش كونگرەسىندە بەلگىسىز ۇشاتىن نىسان تاقىرىبى (NASA تەرمينولوگياسىندا - بەلگىسىز انومالدى قۇبىلىستار، UAP) بىرنەشە جىلدان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى. 2021 -جىلى امەريكالىق ارنايى قىزمەتتەر اتموسفەرادا بولعان ءبىرقاتار وقيعانىڭ تۇسىنىكسىز قالعانى تۋرالى ەسەپ جاريالادى. 2022 -جىلى پەنتاگوندا بارلىق سالاداعى انومالدى قۇبىلىستاردى زەرتتەيتىن ارنايى باسقارما قۇرىلعان.

    ايتا كەتەيىك، قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعاردى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار