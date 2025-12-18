ا ق ش كونگرەسى رەكوردتىق قورعانىس بيۋجەتىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كونگرەسس 901 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى رەكوردتىق اسكەري شىعىنداردى كوزدەيتىن 2026 قارجى جىلىنا ارنالعان ا ق ش قورعانىس بيۋدجەتى تۋرالى زاڭ جوباسىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
سارسەنبى، 17-جەلتوقساندا سەناتتا وتكەن داۋىس بەرۋ كەزىندە 77 زاڭ شىعارۋشى ۇلتتىق قورعانىس تۋرالى زاڭدى قولداپ داۋىس بەردى، ال 20 سى قارسى بولدى.
وكىلدەر پالاتاسى بۇل قۇجاتتى وتكەن اپتادا ماقۇلدادى. ونىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن ەندى ا ق ش پرەزيدەنتى قول قويۋى كەرەك. اق ءۇي دونالد ترامپتىڭ مۇنى ىستەۋگە نيەتتى ەكەنىن جاريالادى. 30-قىركۇيەكتە اياقتالعان 2025 قارجى جىلىندا ا ق ش اسكەري بيۋجەتى 884 ميلليارد دوللار بولدى.
قۇجاتتا، اتاپ ايتقاندا، اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىن %3,8 عا ارتتىرۋ، اسكەري تەحنيكا ساتىپ الۋ جانە ا ق ش- تىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ شارالارى قاراستىرىلعان.
قۇجاتتا ۋكراينانى قولداۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. زاڭدا ۋكراينا قاۋىپسىزدىگىنە كومەك كورسەتۋ باستاماسىنىڭ بولىگى رەتىندە الداعى ەكى جىلدا ءارقايسىسى 400 ميلليون دوللاردان 800 ميلليون دوللار ءبولۋ قاراستىرىلعان. بۇل قاراجات امەريكالىق كومپانيالار ارقىلى ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرىنە قارۋ-جاراق ساتىپ الۋعا جۇمسالادى.
تاعى 175 ميلليون دوللار بالتىق جاعالاۋى ەلدەرى - ەستونيا، لاتۆيا جانە ليتۆا قورعانىسىنا ءبولىندى. بۇدان باسقا، زاڭ اقش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ەۋروپاداعى امەريكالىق اسكەرلەر سانىن 76 مىڭنان قىسقارتۋ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى. ا ق ش- تىڭ ەۋروپاداعى قولباسشىسىنا ناتونىڭ جوعارعى باس قولباسشىسى قىزمەتىنەن باس تارتۋعا تىيىم سالىنادى.
زاڭ جوباسىندا ترامپتىڭ ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اتاۋىن «سوعىس مينيسترلىگى» دەپ وزگەرتۋ ۇسىنىسى تۋرالى ايتىلماعان. ا ق ش اكىمشىلىگى بۇل اتاۋدى قازىردىڭ وزىندە قولدانىپ جۇرگەنىمەن جانە قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت ءوزىن «سوعىس جونىندەگى مەملەكەتتىك حاتشى» دەپ اتاعانىمەن، بۇل وزگەرىستى كونگرەسس رەسمي تۇردە ماقۇلداۋى ءتيىس.