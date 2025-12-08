ا ق ش كونگرەسى 900 ميلليارد دوللارلىق قورعانىس ساياساتى تۋرالى زاڭ جوباسىن قابىلداماق
استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى وسى اپتادا اسكەري سالاعا شامامەن 900 ميلليارد دوللار بولەتىن زاڭ جوباسىن قاراستىرماق، دەپ حابارلايدى The New York Times.
زاڭ جوباسىنىڭ ەكى پالاتالى نۇسقاسى اق ءۇيدىڭ جىل سوڭىنا دەيىن سۇراعانىنان 8 ميلليارد دوللارعا ارتىق قاراجاتتى كوزدەيدى.
زاڭ جوباسىنا مىنالار كىرەدى:
- مينيسترلىكتىڭ قارۋ- جاراق ساتىپ الۋ راسىمدەرىن قايتا قاراۋ، سونداي- اق اسكەري سالانى ءارتۇرلى ماتەريالدارمەن، ونىمدەرمەن جانە قىزمەتتەرمەن قامتاماسىز ەتەتىن مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك ۇيىمدار جەلىسىن نىعايتۋ؛
- اسكەري كۇشتەردىڭ بارلىق سالالارى قىزمەتشىلەرىنىڭ جالاقىسىن %3,8 عا ارتتىرۋ؛
- اسكەري قىزمەتشىلەر مەن ولاردىڭ وتباسىلارى ءۇشىن ەكستراكورپورالدى ۇرىقتاندىرۋ (ە ك و) بويىنشا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى كەڭەيتۋ؛
- پرەزيدەنت دونالد ترامپ شىعارعان وننان استام اتقارۋشى بۇيرىقتاردى كوديفيكاتسيالاۋ، سونىڭ ىشىندە امەريكا قۇراما شتاتتارىندا اسكەري دروندار ءوندىرىسىن جەدەلدەتۋگە، ەلدىڭ اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىن شەتەلدىك شابۋىلداردى توقتاتۋ ءۇشىن «التىن كۇمبەزگە» اينالدىرۋعا جانە وڭتۇستىك شەكارانى پاترۋلدەۋگە اسكەرلەردى ورنالاستىرۋعا باعىتتالعان بۇيرىقتار؛
- ا ق ش اسكەري اكادەميالارىنداعى ايەلدەر سپورت باعدارلامالارىنا ترانسگەندەر ايەلدەردىڭ قاتىسۋىنا تىيىم سالۋدى قوسا العاندا، رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ اسكەري قىزمەتتەگى گەندەرلىك ماسەلەلەرگە قاتىستى ەرەجەلەرى؛
- بايدەن داۋىرىندەگى كليماتتىق ساياساتتى وزگەرتۋ، سونىڭ ىشىندە قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ەلەكترلىك جانە گيبريدتى كولىكتەردى پايدالانۋىنا شەكتەۋلەر قويۋ؛
- ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قولداۋ ءۇشىن 2027 قارجى جىلىنا دەيىن ۋكرايناعا جىل سايىن 400 ميلليون دوللار كومەك كورسەتۋ؛
- جاساندى ينتەللەكت جانە اسكەري تەحنولوگيالار سياقتى سالالارعا امەريكالىق كاپيتال اعىنىن توقتاتۋ ءۇشىن قىتايداعى بەلگىلى ءبىر تەحنولوگيالارعا اقش ينۆەستيتسيالارىنا جاڭا شەكتەۋلەر قويۋ؛
- سيرياعا قارسى ا ق ش سانكسيالارىن الىپ تاستاۋ؛
- 1991 جانە 2002-جىلدارى بەرىلگەن اسكەري كۇش قولدانۋ رۇقساتىن الىپ تاستاۋ. ەكى پارتيا دا يراك پەن پارسى شىعاناعى سوعىستارى كەزىندە بەرىلگەن رۇقساتتاردى الىپ تاستاۋدى قولدادى، ولاردى ەكى ساياسي پارتيانىڭ پرەزيدەنتتەرى ونداعان جىلدار بويى شەتەلدەگى اسكەري وپەراتسيالاردى اقتاۋ ءۇشىن پايدالاندى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پەن ۋكراينا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەزەكتى كەلىسسوز وتكىزدى.