ا ق ش كومپانياسى يگەرەتىن ۆولفرام كەنىشىنە بۇرىن قىتاي كومپانياسى دا قىزىققان
استانا. KAZINFORM - «تاۋ-كەن سامۇرىق» ۇلتتىق تاۋ-كەن كومپانياسى» اكتسيونەرلىك قوعامى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا ا ق ش كومپانياسى يگەرەدى دەلىنگەن ۆولفرام كەنىشىنىڭ قىتاي كومپانياسىمەن بايلانىستى تاريحىنا رەسمي تۇسىنىك بەردى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش-تاعى «C5+1» ءسامميتى اياسىنداعى ساپارى كەزىندە «تاۋ-كەن سامۇرىق» ۇلتتىق كومپانياسى مەن Cove Capital اراسىندا قازاقستانداعى ۆولفرام كەنىشىن بىرلەسىپ يگەرۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعان بولاتىن. ا ق ش-تىڭ ەكسپورت بانكى بىرلەسكەن جوباعا 900 ميلليون دوللار بەرۋگە مۇددەلى ەكەنى دە ايتىلعان.
اڭگىمە قاراعاندى وبلىسىنداعى سولتۇستىك قاتپار كەن ورنى تۋرالى بولىپ وتىر. 2018 -جىلى بۇل كەنىشكە قىتايدىڭ Xiamen Tungsten Co.، Ltd كومپانياسى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، «تاۋ-كەن سامۇرىقپەن» جوبا اياسىنداعى جالپى پرينتسيپتەر مەن ەرەجەلەردى ايقىندايتىن شەڭبەرلىك كەلىسىم جاسالعانىن ىسكەرلىك رەسۋرستار جازعان بولاتىن. ارادا 7 جىل وتكەندە اتالعان كەنىشكە ا ق ش ينۆەستورى كىرەتىنى بەلگىلى بولىپ وتىر. Reuters-تىڭ جازۋىنشا، ا ق ش-تىڭ Cove Capital كومپانياسى سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارى قايراقتى كەنىشتەرىن يگەرەتىن بىرلەسكەن كومپانيانىڭ %70 ىنا، «تاۋ-كەن سامۇرىق» ا ق %30 ىنا يەلىك ەتپەك.
«تاۋ-كەن سامۇرىق» كومپانياسىنىڭ جاۋابىندا قىتاي تاراپىمەن باستالعان كەلىسىم نەگە اياقسىز قالعانى ايتىلعان.
- «تاۋ-كەن سامۇرىق» ۇ ت ك» ا ق سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارعى قايراقتى كەنورىندارىنا قاتىستى Xiamen Tungsten Co.، Ltd-مەن زاڭدى تۇردە مىندەتتەيتىن كەلىسىمدەر جاساسقان جوق. 2018 -جىلى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا جانە Term Sheet-كە قول قويىلدى (اتالعان قۇجاتتار «non-binding»، ياعني الدىن الا، زاڭدى تۇردە مىندەتتى ەمەس). الايدا كەيىنىرەك كومپانيانىڭ نەگىزگى اكسيونەرى مامىلەنى ماقۇلداماۋىنا بايلانىستى Xiamen Tungsten جوباعا قاتىسۋدان باس تارتتى. بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارعى قايراقتى كەنورىندارىنىڭ قاتىسۋ ۇلەسى نەمەسە يگەرۋ قۇقىعى قىتاي كومپانياسىنا بەرىلگەن جوق، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
وسىنى العا تارتقان «تاۋ-كەن سامۇرىق» ماماندارى Cove Capital-مەن اراداعى جاڭا كەلىسىم قىتايلىق ينۆەستورمەن اراداعى كەلىسىمدى بۇزۋ ەمەس ەكەنىن باسا ايتادى.
- جوعارىدا ايتىلعانداردى ەسكەرە وتىرىپ، امەريكالىق تاراپپەن كەلىسسوزدەر مەن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار بۇرىنعى كەلىسىمدەردى قايتا قاراۋ نەمەسە وزگەرتۋ ەمەس ەكەندىگىن جەتكىزەمىز.
سولتۇستىك قاتپار جانە جوعارعى قايراقتى كەن ورىندارىن يگەرۋگە قاتىسۋ ۇلەسى نەمەسە قۇقىعى قىتايلىق Xiamen Tungsten Co.، Ltd كومپانياسىنا بەرىلمەگەنىنە تاعى دا نازار اۋدارامىز.
«تاۋ- كەن سامۇرىق» ۇ ت ك» ا ق-نىڭ ارەكەتتەرى قازاقستاندىق زاڭناماعا جانە حالىقارالىق كەلىسىمدەرگە قايشى كەلمەيدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق تاۋ-كەن كومپانياسىنىڭ جاۋابىندا.
