ا ق ش كومپانياسى قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM – ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن Oracle كومپانياسى جاساندى ينتەللەكت، جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋلەر جانە «بۇلتتى» تەحنولوگيالار سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
قول قويۋ ءراسىمى ا ق ش-تا وتكەن C5+1 فورماتىنداعى بيزنەس-كونفەرەنسيا اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى. بۇل ءىس-شارا ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ا ق ش اراسىنداعى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق دامۋدى قولداۋعا باعىتتالعان.
مەموراندۋم شەڭبەرىندە تاراپتار قازاقستان اۋماعىندا Oracle كومپانياسىنىڭ پيلوتتىق جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن باعالاۋ، ءتيىستى تەستىلەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە بۇلتتى دەرەكتەر ورتالىقتارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن دامىتۋ الەۋەتىن زەرتتەۋ باعىتىندا ءوزارا ءىس- قيمىل ورناتۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق قولدانبالى جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى دە قاراستىرىلعان.
ىنتىماقتاستىق اياسىندا كادرلىق الەۋەتتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان وقۋ جانە سەرتيفيكاتتاۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ، بىرلەسكەن عىلىمي-زەرتتەۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە قازاقستاندا Oracle قۇزىرەتتەر ورتالىعىن قۇرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. تاراپتار جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ مەن ەتيكالىق ماسەلەلەر بويىنشا دا تۇراقتى ديالوگ ورناتۋعا نيەتتى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ اتاپ وتكەندەي، بۇل ىنتىماقتاستىق ەلدىڭ ۇلتتىق ج ي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جانە سيفرلىق ەكوجۇيەنى نىعايتۋعا سەرپىن بەرەدى.
«Oracle كومپانياسىمەن ارىپتەستىك قازاقستاننىڭ ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن جانە سيفرلىق ەكوجۇيەسىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەكونوميكاسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن بەرىك نەگىز قۇرۋ جانە تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىزدى كورسەتەدى»، - دەدى ول.
ءوز كەزەگىندە Oracle كومپانياسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جۇمىس جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى ەلليسون و’برايەن قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكتكە قاتىستى ۇلتتىق ستراتەگياسىن ىسكە اسىرۋعا قولداۋ بىلدىرۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
«Oracle قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكتىگە قاتىستى ۇلتتىق ستراتەگياسىن ىسكە اسىرۋدى قولداۋعا ءازىر. ءبىزدىڭ تەحنولوگيالار مەن ساراپتامالىق تاجىريبەمىز سيفرلىق ترانسفورماتسيانى جەدەلدەتۋگە جانە ءتۇرلى سالالاردا يننوۆاتسيالاردى ىنتالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى ول.