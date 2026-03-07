ا ق ش كومپانيالارى قارۋ-جاراق ءوندىرىسىن ءتورت ەسە ارتتىرۋعا كەلىستى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قورعانىس كومپانيالارى «جوعارى دەڭگەيلى» قارۋ- جاراق ءوندىرىسىن ءتورت ەسەگە ارتتىرۋعا كەلىستى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت دونالد ترامپ ءوزىنىڭ TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا حابارلادى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ولار جاقىندا ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى قورعانىس كومپانيالارىمەن وتە ناتيجەلى كەزدەسۋ وتكىزگەن. وندا قارۋ-جاراق ءوندىرىسى مەن وندىرىستىك كەستەلەر ماسەلەلەرى تالقىلانىپتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا كومپانيالار «جوعارى دەڭگەيلى» قارۋ- جاراق ءوندىرىسىن ءتورت ەسەگە ارتتىرۋعا كەلىستى، ويتكەنى ءبىز مۇمكىندىگىنشە قىسقا مەرزىمدە ءوندىرىس كولەمىن ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى.
ونىڭ سوزىنە سۇيەنسەك، ءوندىرىستى كەڭەيتۋ جۇمىستارى بۇل كەزدەسۋدەن ءۇش اي بۇرىن باستالعان ەكەن. قازىرگى ۋاقىتتا وسى ساناتتاعى كوپتەگەن قارۋ تۇرلەرىن شىعاراتىن زاۋىتتار تولىق قۋاتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- بىزدە، مىسالى، يراندا قولدانىلىپ جاتقان، سونداي-اق جۋىردا ۆەنەسۋەلادا پايدالانىلعان ورتا جانە جوعارى ورتا ساناتتاعى وق- دارىلەردىڭ ءىس جۇزىندە شەكسىز قورى بار، - دەدى ترامپ.
دەگەنمەن ول سوعان قاراماستان، ا ق ش قارۋ- جاراقتىڭ بۇل تۇرلەرىنە بەرىلەتىن تاپسىرىستار كولەمىن دە ۇلعايتقانىن اتاپ ءوتتى.
ءىس-شاراعا BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman جانە Raytheon كومپانيالارىنىڭ باس ديرەكتورلارى قاتىسقان.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ايدان كەيىن تاعى ءبىر كەزدەسۋ وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى ەلدىڭ ءارتۇرلى شتاتتارى جاڭا زاۋىتتاردى ءوز اۋماعىندا ورنالاستىرۋعا ءوتىنىم بەرىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتسەك، 20 دان استام شتات ترامپ ەنگىزگەن جاڭا تاريفتەرگە قاتىستى سوتقا شاعىمداندى.