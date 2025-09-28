ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:15, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ا ق ش كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ ۆيزاسىن الىپ تاستادى

    استانا. KAZINFORM - مۇنداي شەشىم كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترونىڭ امەريكالىق ساربازداردى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا باعىنباۋعا شاقىرعاننان كەيىن قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    ا
    Фото: Anadolu Ajansi

    بۇعان دەيىن يمميگراتسيا جانە ەسىرتكى ساۋداسى بويىنشا ترامپ اكىمشىلىگىمەن قاقتىعىسقان پەترو ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىنىڭ الدىندا پالەستينانى قولدايتىن توپپەن سويلەستى.

    - الەمدىك دەرجاۆا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ كۇشىنەن اسىپ ءتۇسۋى كەرەك. سوندىقتان وسى جەردەن نيۋ- يوركتە ا ق ش ارمياسىنىڭ بارلىق ساربازىنان مىلتىقتارىن ادامزاتقا باعىتتاماۋىن سۇرايمىن. ترامپتىڭ بۇيرىعىنا باعىنباڭدار. ادامزاتتىڭ بۇيرىعىنا باعىنىڭدار، - دەپ مالىمدەدى كولۋمبيا باسشىسى.

    پەترو سونىمەن بىرگە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا ترامپتى تىكەلەي سىنعا الىپ، ونىڭ گازا سەكتورىنداعى «گەنوتسيدكە قاتىسى بار» ەكەنىن ايتتى.

    وسىدان كەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ ۆيزاسىنان ايىرىلعانىن جاريالاعان مالىمدەمە جاسادى.

    - بۇگىن تاڭەرتەڭ كولۋمبيا پرەزيدەنتى نيۋ-يورك كوشەلەرىنە شىعىپ، امەريكالىق ساربازداردى بۇيرىققا باعىنباۋعا جانە زورلىق-زومبىلىققا شاقىردى. ءبىز پەترونىڭ بۇل ارەكەتىنە بايلانىستى ونىڭ ۆيزاسىن الىپ تاستايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن ا ق ش كولۋمبيانى ەسىرتكىگە قارسى كۇرەستە ىنتىماقتاسپايتىن ەلدەر قاتارىنا قوسقانىن حابارلاعانبىز.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
