ا ق ش كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ ۆيزاسىن الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - مۇنداي شەشىم كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەترونىڭ امەريكالىق ساربازداردى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا باعىنباۋعا شاقىرعاننان كەيىن قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
بۇعان دەيىن يمميگراتسيا جانە ەسىرتكى ساۋداسى بويىنشا ترامپ اكىمشىلىگىمەن قاقتىعىسقان پەترو ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىنىڭ الدىندا پالەستينانى قولدايتىن توپپەن سويلەستى.
- الەمدىك دەرجاۆا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ كۇشىنەن اسىپ ءتۇسۋى كەرەك. سوندىقتان وسى جەردەن نيۋ- يوركتە ا ق ش ارمياسىنىڭ بارلىق ساربازىنان مىلتىقتارىن ادامزاتقا باعىتتاماۋىن سۇرايمىن. ترامپتىڭ بۇيرىعىنا باعىنباڭدار. ادامزاتتىڭ بۇيرىعىنا باعىنىڭدار، - دەپ مالىمدەدى كولۋمبيا باسشىسى.
پەترو سونىمەن بىرگە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا ترامپتى تىكەلەي سىنعا الىپ، ونىڭ گازا سەكتورىنداعى «گەنوتسيدكە قاتىسى بار» ەكەنىن ايتتى.
وسىدان كەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى كولۋمبيا پرەزيدەنتىنىڭ ۆيزاسىنان ايىرىلعانىن جاريالاعان مالىمدەمە جاسادى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ كولۋمبيا پرەزيدەنتى نيۋ-يورك كوشەلەرىنە شىعىپ، امەريكالىق ساربازداردى بۇيرىققا باعىنباۋعا جانە زورلىق-زومبىلىققا شاقىردى. ءبىز پەترونىڭ بۇل ارەكەتىنە بايلانىستى ونىڭ ۆيزاسىن الىپ تاستايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ا ق ش كولۋمبيانى ەسىرتكىگە قارسى كۇرەستە ىنتىماقتاسپايتىن ەلدەر قاتارىنا قوسقانىن حابارلاعانبىز.