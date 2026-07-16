ا ق ش كومپانياسى كۇن ساۋلەسىن «ساتپاق»
استانا. قازاقپارات - امەريكالىق Reflect Orbital ستارتابى تۇنگى ۋاقىتتا جەرگە كۇن ساۋلەسىن شاعىلىستىراتىن عارىش ايناسى جوباسىن سىناقتان وتكىزبەك.
كومپانيانىڭ العاشقى دەمونستراتسيالىق سپۋتنيگى ە نrendil-1 دەپ اتالادى. ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق بايلانىس كوميسسياسى وعان تومەن جەر وربيتاسىندا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قاجەتتى راديوجيىلىك رۇقساتىن بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz metro.co.uk گە سىلتەمە جاساپ.
ە نrendil-1 وربيتاعا شىققاننان كەيىن كولەمى شامامەن 18 مەترگە 18 مەتر بولاتىن جۇقا اينا اشۋى ءتيىس. بۇل اينا كۇن ساۋلەسىن جەر بەتىندەگى بەلگىلى ءبىر ايماققا باعىتتايدى. امەريكالىق استرونوميالىق قوعامنىڭ مالىمەتىنشە، ساۋلە جەر بەتىندە شامامەن 5 شاقىرىمدىق ايماقتى جارىقتاندىرۋى مۇمكىن.
كومپانيا بۇل تەحنولوگيانى «قاجەت كەزدە قولجەتىمدى كۇن ساۋلەسى» رەتىندە تانىستىرادى. Reflect Orbital سايتىندا مۇنداي جارىقتى اپات ايماقتارىن، ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىن، قۇرىلىس الاڭدارىن، اۋىل شارۋاشىلىعى نىساندارىن جانە كۇن ەلەكتر ستانتسيالارىن تۇندە جارىقتاندىرۋ ءۇشىن قولدانۋعا بولاتىنى كورسەتىلگەن.
يدەيا قاراپايىم كورىنگەنىمەن، ونىڭ اۋقىمى وتە ۇلكەن. Space.com دەرەگىنشە، العاشقى ە نrendil-1 سپۋتنيگى وسى جىلى ۇشىرىلۋى مۇمكىن. ەگەر سىناق ءساتتى وتسە، Reflect Orbital 2035 -جىلعا قاراي تومەن جەر وربيتاسىندا 50 مىڭعا دەيىن وسىنداي اينا-سپۋتنيك ورنالاستىرۋدى كوزدەيدى.
جوبانىڭ كوممەرتسيالىق جاعى دا نازار اۋدارتادى. Space Frontier Foundation مالىمەتىنە سايكەس، كومپانيا باستاپقى كەزەڭدە ءبىر اينانىڭ شاعىلدىرعان جارىعى ءۇشىن ساعاتىنا شامامەن 5 مىڭ دوللار اقى الۋدى جوسپارلاعان. باعا ايماققا جانە پايدالانۋ شارتىنا قاراي وزگەرۋى مۇمكىن.
دەگەنمەن جوباعا قارسىلىق تا كوپ. استرونومدار عارىشتاعى ءىرى شاعىلىستىرعىش نىساندار تۇنگى اسپاندى باقىلاۋعا كەدەرگى كەلتىرەدى دەپ الاڭدايدى. امەريكالىق استرونوميالىق قوعام FCC شەشىمىنە بايلانىستى مالىمدەمە جاساپ، مۇنداي سپۋتنيكتەر عىلىمي تەلەسكوپتارعا، تابيعي تۇنگى ورتاعا جانە استرونوميالىق زەرتتەۋلەرگە زيان كەلتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
عالىمداردىڭ تاعى ءبىر الاڭداۋشىلىعى ادامنىڭ جانە جانۋارلاردىڭ بيولوگيالىق ىرعاعىنا قاتىستى. The Guardian جازعانداي، حرونوبيولوگيا جانە ۇيقى زەرتتەۋشىلەرى تۇنگى جارىقتىڭ كوبەيۋى ۇيقى، گورموندىق جۇيە، جانۋارلاردىڭ كوشى-قونى، وسىمدىكتەردىڭ ماۋسىمدىق تسيكلى جانە تەڭىز ەكوجۇيەلەرىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان.
ساراپشىلار بۇل قۇبىلىستى «وربيتالىق جارىق لاستانۋى» دەپ اتاۋدى ۇسىنىپ وتىر. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ءتۇن مەن كۇننىڭ تابيعي الماسۋى جەردەگى تىرشىلىك ءۇشىن ماڭىزدى. سوندىقتان مۇنداي جوبالار تەك تەحنولوگيالىق جاڭالىق رەتىندە ەمەس، ەكولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك سالدارى بار عالامدىق ماسەلە رەتىندە قاراستىرىلۋى كەرەك.
Reflect Orbital بولسا، جارىق ناقتى ماقۇلدانعان ايماقتارعا عانا باعىتتالاتىنىن، ونىڭ قارقىندىلىعىن رەتتەۋگە بولاتىنىن جانە قاجەت بولعان كەزدە بىردەن وشىرۋگە مۇمكىندىك بار ەكەنىن مالىمدەيدى. كومپانيانىڭ سايتىندا ساۋلە «تولىق كۇن جارىعىنان اي جارىعىنا دەيىن» رەتتەلۋى مۇمكىن ەكەنى جازىلعان.
ازىرگە بۇل جوبا تولىق ىسكە قوسىلعان كوممەرتسيالىق جۇيە ەمەس. FCC رۇقساتى ءبىر دەمونستراتسيالىق سپۋتنيككە قاتىستى. ال 50 مىڭ اينادان تۇراتىن الىپ جۇيە ءالى جوسپار دەڭگەيىندە. سوعان قاراماستان، ە نrendil-1 ميسسياسى تۇنگى اسپان، عارىش بيزنەسى جانە جەردەگى جارىق رەجيمى تۋرالى ۇلكەن پىكىرتالاستىڭ باستالۋىنا سەبەپ بولدى.
ەگەر سىناق ءساتتى وتسە، ادامزات بولاشاقتا تۇندە دە عارىشتان «كۇن ساۋلەسىن» تاپسىرىسپەن الاتىن كەزەڭگە قادام باسۋى مۇمكىن. ءبىراق باستى سۇراق سول كۇيىندە قالادى: مۇنداي تەحنولوگيا راسىندا قاجەت پە، الدە تابيعي ءتۇننىڭ قۇنىن تىم كەش تۇسىنەمىز بە؟