ا ق ش ۋكرايناعا قارۋ-جاراق جەتكىزە باستادى - ترامپ

استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكرايناعا ناتو ارقىلى اۋقىمدى كولەمدە قارۋ-جاراق جەتكىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى The New York Times پەن First Channel News حابارلادى.