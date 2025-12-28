ا ق ش ۋكرايناعا 15 جىلدىق قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۋكرايناعا 15 جىلعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن بەرۋى مۇمكىن. ءبىراق كيەۆ ۇزاق مەرزىمدى كەپىلدىك سۇراپ وتىر، دەپ حابارلايدى DW.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بۇل تۋرالى Axios-قا مالىمدەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەلەسى كەزدەسۋى جاريالانار كەزگە ەكى كۇن قالعاندا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ءوز ەلىنە 15 جىلعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى. بۇل مەرزىم ۇزارتىلۋى دا مۇمكىن.
- مەنىڭ ويىمشا، بىزگە 15 جىلدان ارتىق ۋاقىت قاجەت، - دەدى زەلەنسكي.
ۋكراينا باسشىسى ترامپ الداعى كەزدەسۋىندە بۇعان كەلىسسە، مۇنى «ۇلكەن جەتىستىك» دەپ سانايتىنىن قوسا ايتتى.
- ەكى ەل دە قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن راتيفيكاتسيالاۋ ءۇشىن زاڭ شىعارۋشى ورگاندارىنا ۇسىنادى، - دەدى زەلەنسكي.
ول ا ق ش- ۋكراينا ەكىجاقتى كەلىسىمدەرىنىڭ كوپتەگەن اسپەكتىسى قازىردىڭ وزىندە كەلىسىلگەنىن جانە 5 قۇجاتتا كورسەتىلگەنىن، وعان التىنشىسى قوسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن قوسا جەتكىزدى.
زەلەنسكي سونداي-اق ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىسۋى تۋرالى قۇجات جاساۋ باستاماسىن ەسكە سالدى. فرانسيا مەن ۇلى بريتانياعا بۇل تۇستا جەتەكشى ءرول جۇكتەلدى.
باسىلىم سونىمەن قاتار ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ 28-جەلتوقساندا ا ق ش پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز بارىسىندا قاقتىعىستى شەشۋ شارتتارى بويىنشا كەلىسۋگە ۇمىتتەنەتىنىن اتاپ ءوتتى. زەلەنسكي سونىمەن قاتار رەسەي كەم دەگەندە 60 كۇن بويى اتىستى توقتاتۋعا كەلىسسە، «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» ەرەجەلەرىن بۇكىلحالىقتىق داۋىس بەرۋگە ۇسىنۋعا دايىن.
ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل رەفەرەندۋم وتكىزۋ ءۇشىن قاجەتتى مولشەر، ونى ۇيىمداستىرۋ «ساياسي، لوگيستيكالىق جانە قاۋىپسىزدىككە بايلانىستى قيىندىقتاردى» تۋدىرادى.
ول قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى تەك پارلامەنت تولىق راتيفيكاتسيالاعاننان نەمەسە رەفەرەندۋم ارقىلى بەكىتىلگەننەن كەيىن عانا كۇشىنە ەنەتىنىن ءسوز ەتتى.
ايتا كەتەيىك، زەلەنسكي مەن ترامپ 28-جەلتوقساندا كەزدەسەدى.