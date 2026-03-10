    About us
    12:07, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش ۋكراينا جانە رەسەيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا، ا ق ش جانە رەسەي اراسىنداعى وسى اپتاعا جوسپارلانعان ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باستاماسىمەن كەيىنگە قالدىرىلدى. بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى اگەنتتىگى.

    Ақ үй Венесуэладағы күштік әрекеттердің үш нұсқасын қарастырып жатыр
    زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، اق ءۇي يرانمەن قارۋلى قاقتىعىسقا بايلانىستى بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرىن كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنعان.

    - وسى اپتاعا جوسپارلانعان ءۇشجاقتى كەزدەسۋ يران توڭىرەگىندەگى جاعدايعا بايلانىستى ا ق ش-تىڭ ۇسىنىسى بويىنشا كەيىنگە قالدىرىلدى، - دەدى زەلەنسكي.

    Зеленский получил мирный план США и обсудит его с Трампом
    بۇعان دەيىن، 2026 -جىلدىڭ 25-اقپانىندا ماسكەۋ، كيەۆ جانە ۆاشينگتون قاتىساتىن رەسەي- ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ناۋرىز ايىنىڭ باسىنا دەيىن كەيىنگە قالدىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۋكراينا بويىنشا الدىڭعى ءۇشجاقتى كەلىسسوزدەر جەنيەۆادا وتكەنىن حابارلاعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
