ا ق ش ۋكراينا جانە رەسەيمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا، ا ق ش جانە رەسەي اراسىنداعى وسى اپتاعا جوسپارلانعان ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باستاماسىمەن كەيىنگە قالدىرىلدى. بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولى اگەنتتىگى.
زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، اق ءۇي يرانمەن قارۋلى قاقتىعىسقا بايلانىستى بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرىن كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنعان.
- وسى اپتاعا جوسپارلانعان ءۇشجاقتى كەزدەسۋ يران توڭىرەگىندەگى جاعدايعا بايلانىستى ا ق ش-تىڭ ۇسىنىسى بويىنشا كەيىنگە قالدىرىلدى، - دەدى زەلەنسكي.
بۇعان دەيىن، 2026 -جىلدىڭ 25-اقپانىندا ماسكەۋ، كيەۆ جانە ۆاشينگتون قاتىساتىن رەسەي- ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ناۋرىز ايىنىڭ باسىنا دەيىن كەيىنگە قالدىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۋكراينا بويىنشا الدىڭعى ءۇشجاقتى كەلىسسوزدەر جەنيەۆادا وتكەنىن حابارلاعانبىز.