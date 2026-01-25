ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي كەلىسسوزدەرى: كەلەسى كەزدەسۋ 1-اقپانعا جوسپارلانعان
استانا. KAZINFORM - رەسەي، ا ق ش جانە ۋكراينا وكىلدەرى قاتىساتىن كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى راۋندى ابۋ-دابيدە 1-اقپاندا جالعاسادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
اگەنتتىك ەسىمىن اتاماۋدى ءجون كورگەن امەريكالىق شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار بۇرىنعى كەزدەسۋلەردە ءوزارا قۇرمەت كورسەتىپ، شەشىم تابۋعا تىرىسقان. تالقىلاۋدا كەلىسىمدەردىڭ ەگجەي-تەگجەيلى اسپەكتىلەرى قوزعالدى جانە كەلەسى جەكسەنبىگە جوسپارلانعان كەزدەسۋ مامىلەنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە وتۋگە باعىتتالعان.
Axios جۋرناليسى باراك راۆيد كەزدەسۋدىڭ ۋاقىتىن راستادى. ول ءۇشجاقتى كەلىسسوزدىڭ قايتا جاندانۋى ماسكەۋ مەن كييەۆ اراسىنداعى ديالوگتاعى ىلگەرىلەۋشىلىكتى كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا وكىلدەرى كونسۋلتاتسيالاردى وڭ جانە سىندارلى دەپ باعالادى.
Reuters اقپارات كوزى قاقتىعىستان كەيىن ۋكراينا ءۇشىن ازىرلەنەتىن قاۋىپسىزدىك حاتتامالارى «وتە بەرىك» بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ابۋ-دابيدە رەسەي، ۋكراينا جانە اقش اراسىنداعى ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى كۇنى تاراپتاردىڭ رەسمي مالىمدەمەلەرىنسىز اياقتالدى.