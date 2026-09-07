ا ق ش ۋكراينا ماسەلەسىنە قاتىستى ءۇشجاقتى كەلىسسوزدى قايتا جانداندىرماق
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ۋكرايناداعى جاعدايعا بايلانىستى ماسكەۋ، كيەۆ جانە ۆاشينگتوننىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن ءۇشجاقتى كەلىسسوزدى قايتا جانداندىرۋعا نيەتتى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى CNN گە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
بۇل مالىمدەمەنى رەسەي مەن ۋكرايناعا جاساعان ساپارىنان سوڭ اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەر جاسادى.
- ءبىز ستيۆ ەكەۋىمىز (ۋيتكوفف — رەد. ) شامامەن التى اي بۇرىن قولدانعان ءۇشجاقتى كەلىسسوز فورماتىنا قايتا ورالۋ ءتيىمدى دەپ سانايمىز،-دەدى ول كيەۆتەگى كەلىسسوزدەردەن كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
كۋشنەردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش بۇل يدەيانى ەكى تاراپپەن دە تالقىلاعان جانە «جاقىن ارادا بۇل باعىتتاعى كەلىسىم ايتارلىقتاي ىلگەرىلەيدى».
سونىمەن قاتار، كەزدەسۋلەرگە كۋشنەرمەن بىرگە قاتىسقان اقش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف «وڭتايلى شەشىمگە قول جەتكىزۋگە بولادى» دەگەن سەنىمىن ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن اپتا سوڭىندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر كرەملدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى.
كەيىن ولار كيەۆكە بارىپ، ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.
ۋكراينا پرەزيدەنتى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى كيريلل بۋدانوۆتىڭ ايتۋىنشا، كيەۆتە ۇلى بريتانيا، فرانسيا جانە گەرمانيا وكىلدەرى دە بولعان.
زەلەنسكيدىڭ ءوزى ۋكراينا، ەۋروپا جانە ا ق ش جاقىن ارادا قايتا كەزدەسۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.