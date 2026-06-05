ا ق ش كۋباعا قارسى جاڭا سانكسيالار ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون كۋباعا قارسى سانكسيالارىن كەڭەيتتى. بۇل پرەزيدەنت ميگەل دياس-كانەل مەن راۋل كاسترونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە اسەر ەتتى، دەپ حابارلايدى DW.
DW مالىمەتىنشە، ا ق ش كۋباعا قىسىمدى تاعى دا كۇشەيتتى. بەيسەنبى، 4-ماۋسىمدا اق ءۇي كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس-كانەل مەن بۇرىنعى كوشباسشى راۋل كاسترو وتباسىنىڭ بىرنەشە مۇشەسىنە قارسى ەكونوميكالىق سانكسيالار ەنگىزدى. جاڭا شارالار ۆاشينگتون مەن گاۆانا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاعى بىرنەشە ايلىق شيەلەنىس اياسىندا قابىلداندى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى دياس-كانەلگە قارسى سانكسيالاردى وتكەن جىلدىڭ شىلدەسىندە ەنگىزگەن بولاتىن. قازىناشىلىق مينيسترلىگىنىڭ جاڭا سانكسيالارى تەك پرەزيدەنتتىڭ وزىنە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ونىڭ ايەلى مەن وگەي ۇلىنا دا قاتىستى. سونىمەن قاتار راۋل كاسترونىڭ ۇلى مەن نەمەرەلەرىنىڭ ءبىرى سانكسياعا ۇشىرادى.
راۋل كاسترو - بۇرىنعى ريەۆوليۋتسيالىق كوشباسشى فيدەل كاسترونىڭ اعاسى. 95 جاستاعى ساياساتكەر ەندى رەسمي لاۋازىمداردى اتقارمايدى، ءبىراق ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلداۋدا ءرول اتقارادى.
وتكەن ايدا ا ق ش راۋل كاستروعا قارسى ايىپتاۋلار كوتەردى. ول 1996-جىلى ءتورت ادامنىڭ ءومىرىن قيعان ەكى ازاماتتىق ۇشاقتىڭ اتىپ تۇسىرىلۋىنە قاتىسى بار دەپ ايىپتالدى.
ا ق ش بۇعان دەيىن راۋل كاسترو مەن بەس كۋبالىق ازاماتتى ايىپتاعان بولاتىن.