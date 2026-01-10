ا ق ش كاريب تەڭىزىندە تاعى ءبىر مۇناي تانكەرىن باسىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ جاعالاۋ كۇزەتى ۆەنەسۋەلا سۋلارىندا بەسىنشى مۇناي تانكەرىن ابورداج ارقىلى توقتاتتى. سونىمەن قاتار، سانكتسيا سالىنعان تانكەرلەرگە قاتىستى شەكتەۋلەردى اينالىپ وتۋگە تىرىسقان كەمەلەرگە باقىلاۋدى جالعاستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
رەسمي تۇلعالاردىڭ مالىمەتىنشە، اڭگىمە بۇرىن Minerva M دەپ اتالعان Olina تانكەرى تۋرالى بولىپ وتىر. بۇل كەمە ا ق ش- تىڭ سانكتسيالىق تىزىمىنە ەنگىزىلگەن.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تانكەر شىعىس تيمور تۋى استىندا جۇرگەن، الايدا بۇل زاڭسىز بولعانى ايتىلادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى تانكەرلەردى ۇستاۋدى ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا ۇكىمەتىنە قىسىم جاساۋ قۇرالى رەتىندە، سونداي- اق «كولەڭكەلى فلوتپەن» كۇرەسۋ ءۇشىن پايدالانىپ وتىر.
- ۆەنەسۋەلانى وقشاۋلاۋ - بىزدە بارىنشا ءتيىمدى قىسىم تەتىكتەرى بار دەپ ساناۋىمىزدىڭ باستى سەبەبى، - دەدى ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو اپتانىڭ باسىندا ەكى تانكەر ۇستالعاننان كەيىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش ەكى مۇناي تانكەرىن - رەسەيلىك «مارينەرا» مۇناي تانكەرىن جانە ازاماتتىعى جوق Sophia كەمەسىن ۇستاعان بولاتىن.
سونىمەن قاتار، ا ق ش بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلامەن بايلانىستى ءتورت مۇناي تانكەرىنە سانكتسيا ەنگىزگەن.