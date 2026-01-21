ا ق ش كاريب تەڭىزىندە جەتىنشى مۇناي تانكەرىن باسىپ الدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش وڭتۇستىك قولباسشىلىعى سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ۆەنەسۋەلامەن بايلانىستى جەتىنشى مۇناي تانكەرىن باسىپ العانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى CBS News.
مالىمدەمەدە Sagitta تانكەرى «ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كاريب تەڭىزىندەگى سانكسيالانعان كەمەلەردى كارانتينگە قويۋىنا قارسى ارەكەت ەتكەنى» جانە بۇل اكسيا «تەك ءتيىستى جانە زاڭ اياسىندا بەكىتىلگەن مۇنايدىڭ ۆەنەسۋەلادان شىعۋىن قامتاماسىز ەتۋگە دەگەن شەشىمىمىزدى كورسەتەدى» دەلىنگەن.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگى شەتەلدىك اكتيۆتەردى قاداعالاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، Sagitta - پاناما تۋىمەن جۇرەتىن، «Sunne Co Limited» كومپانياسىنا تيەسىلى كەمە، ول ا ق ش سانكسيالارىنا تۇسكەن باسقا دا بىرنەشە كەمەگە يەلىك ەتەدى. كەمە سانكسيالانعان ەلدەردەن مۇناي تاسىمالدايتىن كولەڭكەلى فلوتتىڭ قۇرامىندا بولعان دەپ شامالانىپ وتىر.
وسىلايشا، ا ق ش 2025-جىلدىڭ 10-جەلتوقسانىنان باستاپ ۆەنەسۋەلامەن بايلانىستى جەتى مۇناي تانكەرىن تاركىلەدى. ونىڭ التاۋى كاريب تەڭىزى ايماعىندا، ال بىرەۋى سولتۇستىك اتلانتيكادا بولدى.
جەلتوقسان ايىندا ۆەنەسۋەلا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنەن ەلگە قارسى جالعاسىپ جاتقان ا ق ش اگرەسسياسىن تالقىلاۋ ءۇشىن جينالۋدى سۇرادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ا ق ش سانكسيا سالعان مۇناي تانكەرلەرىنە قارسى ۆەنەسۋەلاعا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.
سودان كەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىندا ۇستالعان تانكەر مەن ونىڭ مۇنايىن تاركىلەدى.