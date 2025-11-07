ا ق ش جوعارعى سوتى ترانسگەندەرلەرگە ءتولقۇجاتتارىنداعى جىنىسىن وزگەرتۋگە تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى ا ق ش جوعارعى سوتى كونسەرۆاتيۆتى كوپشىلىكپەن ماسساچۋسەتس شتاتىنىڭ تومەنگى سوتىنىڭ قاۋلىسىن توقتاتتى. وسىلايشا ترامپ اكىمشىلىگىنە بارلىق جاڭا ءتولقۇجاتتاردا ادامنىڭ تۋعان كەزدەگى بيولوگيالىق جىنىسىن كورسەتۋدى تالاپ ەتۋگە رۇقسات بەردى، دەپ حابارلايدى BBC.
سوت «تۋعان كەزدە ءتولقۇجات يەسىنىڭ جىنىسىن كورسەتۋ ونىڭ تۋعان ەلىن كورسەتۋدەن گورى تەڭ قورعاۋ قاعيداتتارىن بۇزبايدى» دەپ شەشتى سوت.
قاۋلىدا ۇكىمەتتىڭ جاڭا ساياساتى «ەشكىمدى ديففەرەنتسيالدى قاراۋعا ۇشىراتپاي، تاريحي فاكتىنى راستايدى» دەلىنگەن.
مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو جوعارعى سوتتىڭ شەشىمىن پرەزيدەنت ءۇشىن ۇلكەن جەڭىس دەپ اتادى.
ا ق ش-تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دجو بايدەننىڭ اكىمشىلىگى ازاماتتارعا ءتولقۇجاتتارىندا جىنىسىن ءوز بەتىنشە تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەردى جانە مەملەكەتتىك دەپارتامەنت بەرگەن ساياحات قۇجاتىنا ءۇشىنشى نۇسقانى - X - قوستى.
الايدا دونالد ترامپ قىزمەتكە كىرىسكەن العاشقى كۇنىندە تەك ەكى جىنىستى عانا تانۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، ناتيجەسىندە ا ق ش ءتولقۇجاتتارىنا تەك تۋعان كەزدەگى جىنىسىنا بايلانىستى «ەر» نەمەسە «ايەل» دەگەن جازۋى بار قۇجات بەرىلەدى.
كوپ ۇزاماي سوت ىستەرى باستالدى، ال وسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا ماسساچۋسەتس شتاتىنداعى فەدەرالدى سوت ۇكىمەتتىڭ بۇل ساياساتتى بۇكىل ەل بويىنشا جۇزەگە اسىرۋىنا توپتىق تالاپ ارىزى ارقىلى تىيىم سالدى. بايدەن تاعايىنداعان سۋديا دجۋليا كوبيك بۇل ساياساتتى ترانسگەندەر امەريكالىقتارعا قارسى «اقىلعا سىيمايتىن الالاۋشىلىققا» نەگىزدەلگەن دەپ جاريالادى جانە ولاردىڭ ا ق ش كونستيتۋتسياسىنا بەسىنشى تۇزەتۋمەن كەپىلدەندىرىلگەن تەڭ قورعاۋ قۇقىعىن بۇزدى.
بۇل كونسەرۆاتيۆتى ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ترانسگەندەرلەرگە قارسى ساياساتىن ەكىنشى رەت قولداۋى. مامىر ايىندا سوت ءبىراۋىزدان شەشىم شىعارماي، اكىمشىلىككە اسكەري قىزمەتتە ترانسگەندەرلىك قىزمەتكە تىيىم سالۋدى دەرەۋ ورىنداۋعا رۇقسات بەردى.
ترامپ اكىمشىلىگى سونىمەن قاتار ترانسگەندەر ەكەنىن انىقتايتىن كامەلەتكە تولماعاندارعا مەديتسينالىق كومەكتىڭ بەلگىلى ءبىر تۇرلەرىن شەكتەيتىن ساياساتتى، سونداي-اق ترانسگەندەر ايەلدەردىڭ ايەلدەر سپورت كوماندالارىندا ويناۋىنا تىيىم سالۋدى تالاپ ەتتى.
ءبىز بۇعان دەيىن ا ق ش وليمپيادا كوميتەتى ترانسگەندەر ايەلدەردىڭ جارىستارعا قاتىسۋىنا تىيىم سالعانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ