ا ق ش جاپون ۆاليۋتاسىنا ءباس تىكتى
استانا.قازاقپارات - ا ق ش جاپونياعا كومەككە كەلدى. قۇنى تومەندەپ كەتكەن يەندى ساتىپ الىپ، كۇنشىعىس ەلىنىڭ قارجى نارىعىن ءبىر رەتتەپ قويدى.
ەسەسىنە يەنگە شاققاندا دوللاردىڭ قۇنى ءتۇستى. بۇلاي بولارىن ا ق ش بىلمەي وتىرعان جوق. ءبىراق اق ءۇي جاپونداردى نەعىپ جارىلقاپ قالدى؟ يەنگە نەگە ءباس تىكتى؟ بۇل ۋاقىتشا جاعداي ما؟ يەننىڭ كەيىنگى جاعداي قالاي بولماق؟
ا ق ش قارجى ءمينيسترىنىڭ قويىن داپتەرىندەگى مىنا جازباسى جاريالانعان سوڭ، ۆاشينگتوننىڭ يەن ساۋداسىنا قانشا قارجى جۇمساعانى بەلگىلى بولدى. سۋرەتتە سكوت بەسسەنت: "5-10 ميلليارد دوللارعا جاپون ۆاليۋتاسىنا ساتىپ الۋ كەرەك" دەپ وزىنە ءتۇرتىپ قويعانى انىق كورىنەدى. Financial Times باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا قۇراما شتاتتار يەن ساتىپ الۋ ءۇشىن ەۋرونى ساتقان.
كوپ كۇتتىرمەي، امەريكا قارجى ءمينيسترى الەۋمەتتىك جەلىدە:
"قاجەت بولسا، ا ق ش جاپونياعا قايتا كومەكتەسۋگە دايىن" ەكەنىن جازدى.
سكوت بەسسەنت، ا ق ش قارجى ءمينيسترى:
- دونالد ترامپ اكىمشىلىگى قۇراما شتاتتار وداقتاستارىن ءارقاشان قولدايدى. جاپون ۆاليۋتاسىنا قوماقتى قارجى قۇيىلعان سوڭ، يەن بەكي ءتۇستى. ا ق ش قارجى مينيسترلىگى جاعدايدى ءجىتى باقىلايدى. قاجەت بولسا، ءبىز بۇدان كەيىن دە بىرلەسىپ جاپونيانىڭ ۆاليۋتا نارىعىنا ارالاسۋعا ءازىرمىز. دوللاردىڭ كۇشەيۋى ا ق ش- تىڭ وزىنە دە ءتيىمسىز. ويتكەنى ەكسپورتتالاتىن امەريكالىق تاۋارلاردىڭ باعاسى قىمباتتايدى. بۇل ءبىر ەسەپتەن سىرتقى ساۋداعا اسەر ەتەدى.
پرەزيدەنت ترامپ بولسا، مۇنى "ەكى ەل اراسىنداعى دوستىقتىڭ نىشانى" دەپ اتادى. دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- ا ق ش-تىڭ جاپونيامەن اراداعى قارىم-قاتىناسى جاقسى. ول ەلدىڭ ۆاليۋتاسى السىرەپ، بىزدەن كومەك سۇرادى. جالپى پەرل-حاربور وقيعاسىن ەسكەرمەگەندە، جاپونيا بىزگە جاقسى وداقتاس بولا ءبىلدى.
كۇن شىعىس ەلى مۇناي مەن گازدى سىرتتان تاسيدى. ال ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى الەمدەگى جەتەكشى ەكونوميكانىڭ ءبىرى جاپونياعا قاتتى اسەر ەتتى. سونداي-اق بۇل ەلدە بازالىق مولشەرلەمە ا ق ش پەن ەۋروپامەن سالىستىرعاندا تومەن. سوندىقتان ينۆەستورلارعا يەنمەن قارىز الىپ، دوللارعا سالعان ءتيىمدى. "جاپون اقشاسىنىڭ قۇنسىزدانۋىنىڭ تۇپكى سەبەبى وسى"، - دەيدى ساراپشىلار.
سويتە تۇرا، ەلدىڭ ورتالىق بانكى وسى ۋاقىتقا دەيىن بازالىق مولشەرلەمەنى 1 پايىزدان جوعارى كوتەرگەن ەمەس. الايدا قازىر بۇل ەلدە ازىق-تۇلىكتەن باستاپ، تۇرعىن ۇيگە دەيىن قىمباتتاپ جاتىر.
كادزۋو ۋەدا، جاپونيا بانكىنىڭ باسشىسى:
- ينفلياتسيانىڭ كولەمى 2 پايىزعا جاقىنداپ قالدى. باعا تۇراقتىلىعىن رەتتەۋ ءۇشىن ساقتىق تانىتۋىمىز كەرەك. ويتكەنى اقشا-نەسيە ساياساتىن دەر كەزىندە قاتاڭداتپاساق، بۇل قارجى نارىعى مەن ەكونوميكاعا اسەر ەتۋى مۇمكىن. ا ق ش جاپونيانىڭ ۆاليۋتا نارىعىنا 15 جىلدان كەيىن قايتا ارالاسىپ وتىر. قازىر يەن باعاسى تۇراقتالدى. الايدا ساراپشىلار: "بۇل ۋاقىتشا عانا قۇبىلىس" دەپ سانايدى.