ا ق ش جارناماعا بولا كانادامەن ساۋدا كەلىسسوزدەرىن توقتاتادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رونالد رەيگان تۇسكەن جارنامالىق روليككە بولا وتتاۆامەن ساۋدا كەلىسسوزدەرى اياقتالعانىن جاريالادى.
اق ءۇي باسشىسى كانادانى ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى رونالد رەيگاننىڭ ا ق ش تاريفتەرى تۋرالى تەرىس پىكىر بىلدىرگەن «جالعان» جارناماسىن پايدالاندى دەپ ايىپتادى.
جارنامادا ا ق ش- تىڭ 40-پرەزيدەنتىنىڭ تاريفتەر «ءاربىر امەريكالىققا زيان كەلتىرەدى» دەگەن ءسوزى كەلتىرىلگەن.
ترامپ كانادانىڭ ونتاريو پروۆينتسياسىنىڭ ۇكىمەتى دەمەۋشىلىك ەتكەن جارناما فاكتىلەرى بۇرمالانعان دەپ مالىمدەيدى.
- رونالد رەيگان قورى جاقىندا كانادانىڭ تاريفتەر تۋرالى تەرىس پىكىر بىلدىرگەن رونالد رەيگاننىڭ جالعان جارناماسىن الاياقتىق جولمەن پايدالانعانىن جاريالادى. جارناما 75 ميلليون دوللارعا باعالاندى. ولار مۇنى تەك ا ق ش جوعارعى سوتىنىڭ جانە باسقا دا سوتتاردىڭ شەشىمىن بۇزۋ ءۇشىن جاسادى، - دەپ جازدى ول Truth Social پاراقشاسىندا.
امەريكا كوشباسشىسى كەدەندىك باجداردىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن ەل ەكونوميكاسى ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كانادا بيلىگى ترامپتىڭ مالىمدەمەسىنە ءالى تۇسىنىك بەرگەن جوق.
امەريكالىق كونسەرۆاتيزمنىڭ سيمۆولى سانالاتىن رونالد رەيگان 1981-جىلدان 1989-جىلعا دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقاردى.
ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا ترامپ سيفرلىق قىزمەتتەرگە سالىناتىن سالىقتى ايتىپ، كانادامەن بارلىق ساۋدا كەلىسسوزدەرىنىڭ اياقتالعانىن جاريالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، كوكتەمدە ا ق ش كانادا يمپورتىنا، سونىڭ ىشىندە اعاش، بولات، اليۋميني جانە اۆتوموبيلدەرگە %25 تاريف ەنگىزدى، بۇل وتتاۆانىڭ تيىسىنشە جاۋاپ قايتارۋىنا سەبەپ بولدى. ال جازدا ترامپ تاريفتى %35 عا دەيىن كوتەردى.
وسىعان دەيىن ترامپتىڭ مەكسيكا مەن كانادا كەلىسىمىن قايتا قارايتىنى تۋرالى جازدىق.