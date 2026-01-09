ا ق ش جاقىندا قۇرلىقتاعى ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن كۇرەس جۇرگىزە باستايدى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل تۋرالى Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى. بۇل رەتتە ول قاي ەلدەر نىساناعا الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ناقتىلاعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform.
دونالد ترامپ سۇحباتىندا ونىڭ اكىمشىلىگى كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىسىنداعى كۇدىكتى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى بىرنەشە ايلىق شابۋىلداردان كەيىن كارتەلدەرگە قارسى كۇش-جىگەرىن كەڭەيتۋگە دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- ءبىز تەڭىز ارقىلى ەسىرتكى تاسىمالىنىڭ %97 ىن توقتاتتىق، ەندى قۇرلىق ارقىلى كارتەلدەردى نىساناعا الا باستايمىز. كارتەلدەر مەكسيكانى باقىلايدى، - دەپ مالىمدەدى ترامپ Fox News ەفيرىندە.
وسى اپتانىڭ باسىندا ترامپ مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋمنان ەسىرتكى كارتەلدەرىن جويۋ ءۇشىن ا ق ش- تىڭ اسكەري كومەگىن قالاي ما دەپ سۇراعانىن ايتىپ، «مەكسيكا ءوزىن قولعا الۋى كەرەك» دەپ ەسكەرتتى.
- مەكسيكا ۇكىمەتى بۇل ماسەلەنى شەشۋگە قابىلەتتى، ءبىراق وكىنىشكە قاراي، مەكسيكاداعى كارتەلدەر وتە كۇشتى، - دەپ قوستى ول.
الايدا شەينباۋم بۇعان قارسى شىعىپ وتىر.