    14:24, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش جاقىندا قۇرلىقتاعى ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن كۇرەس جۇرگىزە باستايدى - ترامپ

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل تۋرالى Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى. بۇل رەتتە ول قاي ەلدەر نىساناعا الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن ناقتىلاعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    США вскоре начнут борьбу с наркокартелями на суше — Трамп
    Кадр из видео

    دونالد ترامپ سۇحباتىندا ونىڭ اكىمشىلىگى كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىسىنداعى كۇدىكتى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى بىرنەشە ايلىق شابۋىلداردان كەيىن كارتەلدەرگە قارسى كۇش-جىگەرىن كەڭەيتۋگە دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    - ءبىز تەڭىز ارقىلى ەسىرتكى تاسىمالىنىڭ %97 ىن توقتاتتىق، ەندى قۇرلىق ارقىلى كارتەلدەردى نىساناعا الا باستايمىز. كارتەلدەر مەكسيكانى باقىلايدى، - دەپ مالىمدەدى ترامپ Fox News ەفيرىندە.

    وسى اپتانىڭ باسىندا ترامپ مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋمنان ەسىرتكى كارتەلدەرىن جويۋ ءۇشىن ا ق ش- تىڭ اسكەري كومەگىن قالاي ما دەپ سۇراعانىن ايتىپ، «مەكسيكا ءوزىن قولعا الۋى كەرەك» دەپ ەسكەرتتى.

    - مەكسيكا ۇكىمەتى بۇل ماسەلەنى شەشۋگە قابىلەتتى، ءبىراق وكىنىشكە قاراي، مەكسيكاداعى كارتەلدەر وتە كۇشتى، - دەپ قوستى ول.

    الايدا شەينباۋم بۇعان قارسى شىعىپ وتىر.

