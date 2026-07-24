ا ق ش جاڭا ۆيزالىق شەكتەۋلەر ەنگىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش كيبەرقىلمىس، ونلاين الاياقتىق جانە سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالاتىن قىلمىستارمەن كۇرەسۋ ءۇشىن ۆيزالىق شەكتەۋلەردىڭ جاڭا جاھاندىق ساياساتى تۋرالى جاريالادى، دەپ حابارلايدى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى.
ساياسات كيبەرشابۋىلدار، ونلاين الاياقتىق، سەكسۋالدىق بوپسالاۋ جانە امەريكالىق ازاماتتارعا زيان كەلتىرەتىن باسقا دا قىلمىستىق سحەمالارعا قاتىساتىن تۇلعالارعا قارسى باعىتتالعان.
شەكتەۋلەر ا ق ش-تىڭ يمميگراتسيا جانە ازاماتتىق تۋرالى زاڭىنىڭ 212(a) (3) © بولىمىنە سايكەس قولدانىلادى. جەكەلەگەن جاعدايلاردا ۆيزالىق شەكتەۋلەر وسىنداي زاڭسىز ارەكەتكە قاتىسى بار ادامداردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە دە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ا ق ش اكىمشىلىگى قىلمىستىق جەلىلەردى جويۋ ءۇشىن سانكتسيالار، قىلمىستىق ىستەر، اكتيۆتەرگە تىيىم سالۋ، ەكستراديتسيالاۋ جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعى سياقتى قوسىمشا قۇرالداردى قولداناتىنىن مالىمدەدى.
ساياساتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - كيبەرقىلمىس پەن الاياقتىقتان پايدا تاباتىن تۇلعالاردىڭ ا ق ش-قا كىرۋىن شەكتەۋ، سونداي-اق حالىقارالىق قىلمىستىق ۇيىمدارعا قىسىمدى كۇشەيتۋ.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ حابارلاۋىنشا، قىتايدىڭ ترانسۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىمدارىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا ءجيى ارەكەت ەتىپ جۇرگەن الاياقتار تەك 2024 -جىلى ا ق ش ازاماتتارىن كەم دەگەندە 10 ميلليارد دوللارعا الداپ، وسىلايشا سىبايلاس جەمقورلىق، اقشانى جىلىستاتۋ جانە ادام ساۋداسىنا ىقپال ەتكەن.
وسىعان دەيىن ەۋروپالىق وداق پەن قازاقستان اراسىنداعى ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوزدەر اياقتالعانىن جازدىق.