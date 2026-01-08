ا ق ش شىعىپ جاتقان 66 حالىقارالىق ۇيىم، كونۆەنسيالار مەن شارتتار ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ بارلىق اتقارۋشى دەپارتامەنتتەر مەن اگەنتتىكتەرگە ا ق ش- تىڭ ءبىرقاتار ۇيىمداردان جانە ولاردىڭ قارجىلاندىرۋىنان مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك شىعۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن دەرەۋ شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى، دەپ حابارلايدى The White House.
ب ۇ ۇ جۇيەسىنە كىرمەيتىن ۇيىمدار، كونۆەنسيالار جانە شارتتار:
1. 24/7 جۇمىس ىستەيتىن كومىرتەگىسىز ەنەرگيا تۋرالى كەلىسىم (تازا ەنەرگيانى كومىرتەكسىزدەندىرۋ جانە قولداۋعا باعىتتالعان).
2. كولومبو جوسپارى كەڭەسى (ازيا مەن تىنىق مۇحيتى ەلدەرىنىڭ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك دامۋىن ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان حالىقارالىق ۇيىم).
3. قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق كوميسسياسى (كانادا، مەكسيكا جانە قۇراما شتاتتار قۇرعان ۇكىمەتارالىق ۇيىم).
4. ءبىلىم بەرۋ كۇتە المايدى (ب ۇ ۇ باستاماسى، ماقساتى - 2026-جىلعا دەيىن قولداۋ الاتىن بالالاردىڭ جالپى سانىن 20 ميلليونعا دەيىن جەتكىزۋ، ول ءۇشىن 1,5 ميلليارد دوللار قاجەت، ونىڭ 900 ميلليون دوللارى 2024-جىلى جينالدى).
5. گيبريدتى قاۋىپتەرگە قارسى تۇرۋ جونىندەگى ەۋروپالىق وزىق تاجىريبە ورتالىعى (حەلسينكيدە، فينليانديادا ورنالاسقان حالىقارالىق تالداۋ ورتالىعى).
6. اۆتوموبيل جولدارىن زەرتتەۋ جونىندەگى ەۋروپالىق ۇلتتىق زەرتحانالار فورۋمى (FEHRL). جول قۇرىلىسى جانە جانە اۆتوموبيل كولىگى ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇيىم.
7. «ونلاين بوستاندىق» كواليتسياسى (ينتەرنەتتەگى بوستاندىقتى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيتىن 42 ەلدەن تۇراتىن توپ).
8. جاھاندىق قاۋىمداستىقتاردىڭ ءوزارا ارەكەتتەسۋى جانە تۇراقتىلىعى قورى (GCERF). شتاب-پاتەرى شۆەيتساريانىڭ جەنيەۆا قالاسىندا ورنالاسقان، زورلىق-زومبىلىق ەكسترەميزمىنە توزىمدىلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان قاۋىمداستىققا نەگىزدەلگەن باستامالاردى قولدايتىن حالىقارالىق ۇيىم.
9. تەرروريزمگە قارسى جاھاندىق فورۋم (GCTF). نيۋ-يوركتەگى تەرروريزمگە قارسى تۇرۋ جانە زورلىق-زومبىلىق ەكسترەميستىك يدەولوگيالارىنىڭ الدىن الۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءتاسىلىن ازىرلەۋگە ارنالعان بەيرەسمي پلاتفورما.
10. كيبەرساراپتاما بويىنشا جاھاندىق فورۋم (GFCE). دۇنيە جۇزىندە كيبەرقاۋىپسىزدىك مۇمكىندىكتەرى مەن ساراپتاماسىن نىعايتۋداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پلاتفورماسى.
11. كوشى-قون جانە دامۋ جونىندەگى جاھاندىق فورۋم (GFMD). بۇل ميگراتسيا جانە دامۋ بويىنشا جاھاندىق پىكىرتالاستى قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەتىن بەيرەسمي پروتسەسس.
12. جاھاندىق وزگەرىستەردى زەرتتەۋ امەريكاارالىق ينستيتۋتى (IAI). سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكانىڭ 19 ەلى قولدايتىن ۇكىمەتارالىق ۇيىم، ونىڭ قىزمەتى زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە بىلىمدەگى ولقىلىقتاردى جويۋعا باعىتتالعان.
13. پايدالى قازبالار، مەتالدار ءوندىرۋ جانە تۇراقتى دامۋ جونىندەگى ۇكىمەتارالىق فورۋم (IGF) - تاۋ-كەن ونەركاسىبىن دامىتۋ بويىنشا جاھاندىق ديالوگتى قولدايتىن ۇيىم.
14. كليماتتىڭ وزگەرۋى جونىندەگى ۇكىمەتارالىق ساراپشىلار توبى (IPCC). كليماتتىڭ وزگەرۋى بويىنشا عىلىمنىڭ جاعدايىن باعالاۋ جونىندەگى حالىقارالىق ورگان.
15. بيوارتۇرلىلىك جانە ەكوجۇيەلىك قىزمەتتەر بويىنشا ۇكىمەتارالىق عىلىمي-ساياسات پلاتفورماسى (IPBES). بيوارتۇرلىلىك بويىنشا حالىقارالىق ساراپشىلار توبى.
16. مادەني قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋدى زەرتتەۋ جونىندەگى حالىقارالىق ورتالىق (ICCROM). الەمدىك مادەني مۇرانى ساقتاۋعا ارنالعان ۇكىمەتارالىق ۇيىم.
17. حالىقارالىق ماقتا بويىنشا كونسۋلتاتيۆتىك كوميتەت (ICAC). ماقتا وندىرۋمەن، تۇتىنۋمەن نەمەسە ساۋدامەن اينالىساتىن ەلدەر ۇكىمەتتەرىنىڭ قاۋىمداستىعى.
18. حالىقارالىق دامۋ قۇقىعى ۇيىمى (IDLO). دامۋشى ەلدەردە ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەردى دامىتۋ ارقىلى زاڭ ۇستەمدىگىن ىلگەرىلەتەدى.
19. حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق فورۋم (ۇكىمەتارالىق، كوممەرتسيالىق ەمەس حالىقارالىق ۇيىم).
20. ونەر كەڭەستەرى مەن مادەني اگەنتتىكتەرىنىڭ حالىقارالىق فەدەراتسياسى (IFACCA). ونەر مەن مادەنيەتتى ناسيحاتتاۋعا ارنالعان جاھاندىق جەلى.
21. دەموكراتيا جانە سايلاۋعا كومەك كورسەتۋ جونىندەگى حالىقارالىق ينستيتۋت (International IDEA). دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى نىعايتۋعا ارنالعان ۇكىمەتارالىق ۇيىم.
22. حالىقارالىق ادىلەتتىلىك جانە قۇقىق ۇستەمدىگى ينستيتۋتى (دامىماعان ەلدەردەگى مەملەكەتتىك باسقارۋدى جاقسارتۋعا، ەڭ الدىمەن تەرروريزمگە قارسى كۇرەسكە باعىتتالعان حالىقارالىق ۇيىم).
23.حالىقارالىق جەتەكشى زەرتتەۋ توبى (ILZSG). ب ۇ ۇ شەڭبەرىندە قۇرىلعان، فورۋمدار، دەرەكتەر الماسۋ جانە زەرتتەۋلەر جۇرگىزەتىن ۇكىمەتارالىق ۇيىم.
24.حالىقارالىق جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا اگەنتتىگى (IRENA).
25. حالىقارالىق كۇن ەنەرگياسى اليانسى (ISA). كۇن ەنەرگياسى شەشىمدەرىن ەنگىزۋ ارقىلى كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان.
26.حالىقارالىق تروپيكالىق اعاش ۇيىمى (ITTO). ماقسات - تروپيكالىق ورمان رەسۋرستارىن ساقتاۋ، پايدالانۋ جانە ساۋدالاۋ.
27.حالىقارالىق تابيعاتتى قورعاۋ وداعى (IUCN). بيوارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ ماسەلەلەرى تۋرالى حاباردارلىقتى ارتتىرۋعا ارنالعان حالىقارالىق كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم.
28. پان امەريكا گەوگرافيا جانە تاريح ينستيتۋتى (IPGH). كارتوگرافيا، گەوگرافيا، تاريح جانە گەوفيزيكا سالالارىندا ءبىلىم جيناۋعا جانە تاراتۋعا ارنالعان حالىقارالىق ۇيىم.
29. اتلانتيكالىق سەرىكتەستىك. افريكا، ەۋروپا، سولتۇستىك امەريكا، وڭتۇستىك امەريكا جانە كاريب تەڭىزى ەلدەرىنىڭ باسىن قوساتىن كوپجاقتى فورۋم.
30. ازياداعى كەمەلەرگە قارسى قاراقشىلىق پەن قارۋلى توناۋعا قارسى كۇرەس جونىندەگى ايماقتىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم (RECAAP).
31. ايماقتىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسى. وڭتۇستىك-شىعىس ەۋروپاداعى ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى.
32. XXI عاسىرعا ارنالعان جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى ساياساتى جەلىسى (REN21). ۇيىمنىڭ حاتشىلىعى پاريجدە ورنالاسقان جانە 100 دەن استام مۇشە ۇيىمدارى مەن 4000 نان استام بەلسەندى قوعامداستىق مۇشەلەرى بار.
33. ۋكرايناداعى عىلىم جانە تەحنولوگيا ورتالىعى. يادرولىق، بيولوگيالىق جانە حيميالىق قارۋدى جانە ونىمەن بايلانىستى تەحنولوگيالاردى تاراتپاۋعا ارنالعان ۇكىمەتارالىق ۇيىم.
34. تىنىق مۇحيتى ايماقتىق قورشاعان ورتا باعدارلاماسىنىڭ حاتشىلىعى (SPREP). تىنىق مۇحيتى ايماعىنىڭ تابيعي رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە دامىتۋعا جاۋاپتى ۇكىمەتارالىق ۇيىم.
35. ەۋروپا كەڭەسىنىڭ ۆەنەتسيا كوميسسياسى (كونستيتۋتسيالىق قۇقىق بويىنشا كونسۋلتاتيۆتىك ورگان).
ايتا كەتەيىك، ا ق ش ورتالىق ازيا ازاماتتارىنا 15 مىڭ ا ق ش دوللارعا دەيىن ۆيزالىق كەپىل ەنگىزدى.