ا ق ش شەتەلدىك ازاماتتار ءۇشىن جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ مەرزىمىن قىسقارتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش- تا شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ بەلگىلى ءبىر ساناتتارىنا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتاتىن جاڭا ءتارتىپتى بەكىتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ازاماتتىق جانە يمميگراتسيالىق قىزمەتىنىڭ (USCIS) سايتىندا جاريالانعان جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ا ق ش- تا بوسقىندار، باسپانا العاندار جانە قۇقىقتىق قورعاۋ العان باسقا دا يمميگرانتتار ءۇشىن جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ مەرزىمى قىسقارتىلىپ جاتىر.
جاڭارتىلعان ەرەجەلەر ا ق ش- تا باسپانا الۋعا نەمەسە تۇراقتى تۇرۋعا وتىنىشتەرى (گرين-كارتالار) قارالىپ جاتقان يمميگرانتتارعا دا قولدانىلادى.
ەندى بۇل ساناتتاعى ادامدارعا جۇمىسقا رۇقساتتار قازىرگى بەس جىلدىڭ ورنىنا ەڭ كوبى 18 ايعا بەرىلەدى.
جاڭا ساياسات 5-جەلتوقساننان كەيىن بەرىلگەن جۇمىسقا رۇقسات الۋعا وتىنىشتەرگە، سونداي-اق سول كۇنگە دەيىن قارالىپ جاتقان وتىنىشتەرگە قاتىستى بولادى.
USCIS ءوز مالىمدەمەسىندە وتكەن اپتادا ۆاشينگتوندا ۇلتتىق گۆارديا قىزمەتكەرلەرىنە جاسالعان شابۋىلعا سىلتەمە جاسادى. اگەنتتىك بۇل وزگەرىس يمميگرانتتار جۇمىس رۇقساتتارىن ۇزارتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەن كەزدە ولاردى جيىرەك تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ مالىمدەيدى.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن اپتادا اق ءۇيدىڭ ماڭىندا اقش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە وق اتىلعان.
كەيىنىرەك ترامپ اق ءۇي ماڭىنداعى اتىس كەزىندە جارالانعان ساربازدىڭ قازا تاپقانىن جەتكىزدى.
ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ ساربازىنا وق اتقان كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى.
سونداي-اق ا ق ش- تا 19 ەلدەن كەلگەن ازاماتتاردىڭ گرين-كارتالارى قايتا تەكسەرىلەتىنىن جازدىق.