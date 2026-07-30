ا ق ش شەتەلدە جاسالعان ادام تەكتەس روبوتتارعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ بايلانىس جونىندەگى فەدەرالدى كوميسسياسى (FCC) ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاۋىپتەرگە سىلتەپ، شەتەلدە جاسالعان جاڭا ادام تەكتەس روبوتتار مەن كۇشتىك ينۆەرتورلاردى يمپورتتاۋعا تىيىم سالدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
FCC تىيىمى سونداي-اق ءتورت اياقتى روبوت يتتەردىڭ جاڭا يمپورتىنا دا قاتىستى. اگەنتتىك وزىق روبوتتاردىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك پەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق تۇراقتى توكتى اينىمالى توكقا تۇرلەندىرەتىن جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا جۇيەلەرىندە، دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىندا جانە تۇرمىستىق تەحنيكادا قولدانىلاتىن كۇشتىك ينۆەرتورلارعا تىيىم سالىنعان.
FCC تىيىمدارى درونداردى قوسا العاندا قىتايلىق ونىمدەردى يمپورتتاۋعا جانە قىتايعا وزىق امەريكالىق تەحنولوگيالاردى ەكسپورتتاۋعا ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلعاننان كەيىن ەنگىزىلدى.
قىتاي گۋمانويدتى روبوتتاردىڭ الەمدىك نارىعىندا ۇستەمدىك ەتىپ وتىر، باعالاۋ بويىنشا، ەلدىڭ نارىقتاعى ۇلەسى شامامەن %85 دى قۇرايدى. 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قىتاي 400 دەن استام ادامتەكتەس روبوت جاساپ شىعاردى.
Morgan Stanley تالداۋشىلارىنىڭ بولجامىنشا، قىتايداعى گۋمانويدتى روبوتتار نارىعى 2030-جىلعا قاراي 15 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن.
2025-جىلعا دەيىن بۇكىل الەمدە شىعارىلعان شامامەن 15 مىڭ ادام تارىزدەس روبوتتاردىڭ ىشىندە قىتايدىڭ ەڭ ءىرى ەكى روبوتوتەحنيكا كومپانياسى Unitree جانە AGIBOT ءارقايسىسى 5 مىڭنان استام روبوت قۇراستىرعان. Omdia تەحنولوگيالىق زەرتتەۋ جانە كونسالتينگتىك توبىنىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىق باسەكەلەستەر Tesla جانە Figure AI ءارقايسىسى بىرنەشە ءجۇز روبوت قۇراستىرعان.
قىتايدىڭ مالىمدەۋىنشە، ول قىتايلىق كاسىپورىنداردىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن «بارلىق قاجەتتى شارالاردى» قابىلدايتىن بولادى.
Omdia باس تالداۋشىسى ليان دجاە سۋ جاڭا تىيىمدار امەريكالىق جانە قىتايلىق تەحنولوگيالىق كومپانيالار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن دەپ سانايدى. مىسالى، ماۋسىم ايىندا Nvidia قىتايلىق Unitree ءوندىرۋشىسىنىڭ شاسسيىنە نەگىزدەلگەن گۋمانويدتى روبوتتى تانىستىردى.
وسىعان دەيىن قىتايدا سۋداعى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا ارنالعان ورمەكشى روبوت جاسالعانىن حابارلادىق.
قىتايدا شىعارىلعان گۋمانويد روبوت العاش رەت لاپاروسكوپيالىق وتا جاسادى.