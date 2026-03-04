ا ق ش ديپلوماتيالىق ميسسيالارعا جاسالعان شابۋىلدان كەيىن قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون ەر-ريادتاعى ەلشىلىككە جاسالعان شابۋىلداردى راستادى جانە ايماقتاعى بىرنەشە ەلدەن كەيبىر قىزمەتكەرلەردى ەۆاكۋاتسيالاۋدى بۇيىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سەيسەنبى كۇنى ەر-ريادتاعى ا ق ش ەلشىلىگى درون شابۋىلىنا ۇشىراعانىن راستادى. ەلشىلىك مالىمدەمەسىندە شابۋىلعا بايلانىستى عيمارات جابىلاتىنىن جانە ا ق ش ازاماتتارىنا باسقا حابارلاما شىققانعا دەيىن ەلشىلىككە بارماۋعا كەڭەس بەرىلەتىنى ايتىلعان.
🇮🇷 🇺🇸 Drones hit the US embassy in Riyadh and more explosions rang out in Gulf cities Tuesday as Iran hit back at industrial and diplomatic targets across the Middle East and governments sought to evacuate their nationals from the region.— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2026
➡️ https://t.co/ubLI8ibJVg pic.twitter.com/lGM5Uptn5I
ساۋد ارابياسىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى سەيسەنبى، 3-ناۋرىز كۇنى تاڭەرتەڭ ا ق ش ەلشىلىگىنە ەكى درون شابۋىلى جاسالعانىن حابارلادى. شاعىن ءورت شىعىپ، ازداعان مۇلىكتىك زالال كەلتىرىلدى. كۋاگەرلەر ديپلوماتيالىق كۆارتالدان جارىلىستار ەستىگەنىن جانە عيماراتتان ءتۇتىن شىققانىن مالىمدەدى.
كەيىنىرەك ا ق ش ەلشىلىگى پارسى شىعاناعى ماڭىندا ەلدىڭ شىعىسىنداعى داحران قالاسىنىڭ ۇستىنەن درون شابۋىلدارىنىڭ ودان ءارى قاۋپى تۋرالى دا ەسكەرتتى.
- داحرانعا زىمىران جانە درون شابۋىلدارىنىڭ قاۋپى ءتونىپ تۇر. ا ق ش كونسۋلدىعىنا بارماڭىز. تەز ارادا ەڭ تومەنگى قاباتتاعى، تەرەزەلەردەن الىس ورنالاسقان پاتەردەن پانا ىزدەڭىز. سىرتقا شىقپاڭىز، - دەلىنگەن ەلشىلىك مالىمدەمەسىندە.
ايماقتىق شيەلەنىستەردىڭ جالعاسۋى اياسىندا ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى توتەنشە جاعدايلارعا قاتىسى جوق قىزمەتكەرلەر مەن ولاردىڭ وتباسىلارىن يوردانيادان، باحرەيننەن جانە يراكتان مىندەتتى تۇردە شىعارۋدى بۇيىردى. دەپارتامەنت يراكقا قاتىستى وسىنداي شەشىم قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە بايلانىستى الدىڭعى كۇنى قابىلدانعانىن ءتۇسىندىردى. ا ق ش ازاماتتارىنا ارنالعان ساياحات تۋرالى ەسكەرتۋلەر دە جاڭارتىلدى.
⚫️ US Embassy in Amman, Jordan temporarily evacuated its compound over what it described as a potential security threat— Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2026
🚨 Sirens were also heard across multiple governorates in the kingdom
▶️ Move comes as regional tensions escalate amid US-Israeli strikes on Iran and Tehran's… pic.twitter.com/WYEEkOeEl7
يوردانيا استاناسى اممانداعى ا ق ش ەلشىلىگى سەيسەنبى، 3-ناۋرىز كۇنى تۇندە «قاۋىپ» سالدارىنان قىزمەتكەرلەرىن عيماراتتان ۋاقىتشا ەۆاكۋاتسيالادى. ەلشىلىكتىڭ مالىمدەمەسىندە بۇل شارا ۋاقىتشا جانە ايماقتىق دامۋدى ەسكەرە وتىرىپ، الدىن الۋ ماقساتىندا جاسالعانى اتالىپ ءوتتى.
ەلشىلىك بۇعان دەيىن الداعى كۇندەرى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە زىمىرانداردىڭ، درونداردىڭ نەمەسە باسقا دا سناريادتاردىڭ ءتۇسۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى ەسكەرتكەن جانە ازاماتتارعا ۇيدەن باسپانا ىزدەۋگە، تەرەزەلەردەن الىس بولۋعا جانە قوقىستاردىڭ قۇلاۋىنان اۋلاق بولۋعا كەڭەس بەرگەن.
يوردانيانىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىگى قىزمەتى سونىمەن قاتار ەلشىلىك ماڭىنداعى تۇرعىنداردى دابىل قاعىلعان جاعدايدا ساقتىق شارالارىن قابىلداۋعا شاقىرىپ، بۇل الدىن الۋ شارالارى ەكەنىن جانە ۇرەي تۋدىرمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
كۋۆەيتتەگى ا ق ش ەلشىلىگى كەلەسى حابارلاماعا دەيىن جابىلاتىنىن، بارلىق جوسپارلانعان جانە توتەنشە كونسۋلدىق قىزمەتتەردى توقتاتاتىنىن حابارلادى. وماندا ديپلوماتيالىق ميسسيا قىزمەتكەرلەرگە ءوز ورىندارىندا قالۋدى تاپسىردى جانە امەريكاندىق ازاماتتارعا دا وسىنداي ساقتىق شارالارىن ساقتاۋدى ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش امەريكالىقتاردى تاياۋ شىعىستاعى 10 نان استام ەلدەن دەرەۋ كەتۋگە شاقىردى.