ا ق ش دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دايىندالىپ جاتىر - تاكەر كارلسون
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپتىڭ 2027 -جىلى قورعانىس بيۋدجەتىن 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ تۋرالى شەشىمى ا ق ش-تىڭ دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دايىندالىپ جاتقانىن بىلدىرەدى. بۇل تۋرالى بەلگىلى امەريكالىق ءتىلشى تاكەر كارلسون مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- مۇنداي بيۋدجەت جاھاندىق نەمەسە ايماقتىق سوعىسقا دايىندالىپ جاتقان ەلگە ءتان. البەتتە، ءبىز سول باعىتتا، دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاراي بەت الىپ بارامىز، - دەپ مالىمدەدى تاكەر ءوزىنىڭ اۆتورلىق باعدارلاماسىندا.
كونسەرۆاتيۆتى ءتىلشىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، كوپشىلىك بۇلاي بولمايدى دەپ ۇمىتتەنىپ وتىر، ءبىراق وقيعالاردىڭ سول باعىتتا دامىپ كەلە جاتقانى انىق.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ترامپ ا ق ش-تىڭ اسكەري بيۋدجەتىن 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن ارتتىراتىنىن مالىمدەدى.
امەريكالىق كوشباسشىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي شەشىم الەمدەگى تۇراقسىزدىقتىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت.