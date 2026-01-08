ق ز
    14:56, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دايىندالىپ جاتىر - تاكەر كارلسون

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپتىڭ 2027 -جىلى قورعانىس بيۋدجەتىن 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن ارتتىرۋ تۋرالى شەشىمى ا ق ش-تىڭ دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دايىندالىپ جاتقانىن بىلدىرەدى. بۇل تۋرالى بەلگىلى امەريكالىق ءتىلشى تاكەر كارلسون مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    США готовятся к мировой войне — Такер Карлсон
    فوتو: ت ا س س

    - مۇنداي بيۋدجەت جاھاندىق نەمەسە ايماقتىق سوعىسقا دايىندالىپ جاتقان ەلگە ءتان. البەتتە، ءبىز سول باعىتتا، دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاراي بەت الىپ بارامىز، - دەپ مالىمدەدى تاكەر ءوزىنىڭ اۆتورلىق باعدارلاماسىندا.

    كونسەرۆاتيۆتى ءتىلشىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، كوپشىلىك بۇلاي بولمايدى دەپ ۇمىتتەنىپ وتىر، ءبىراق وقيعالاردىڭ سول باعىتتا دامىپ كەلە جاتقانى انىق.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ترامپ ا ق ش-تىڭ اسكەري بيۋدجەتىن 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن ارتتىراتىنىن مالىمدەدى.

    امەريكالىق كوشباسشىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي شەشىم الەمدەگى تۇراقسىزدىقتىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
