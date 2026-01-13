ا ق ش ءوز ازاماتتارىن يراننان كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى يرانداعى امەريكالىق ازاماتتارعا شۇعىل ەسكەرتۋ جاساپ، ولاردى ارمەنيا جانە تۇركيا شەكاراسى ارقىلى ەلدەن شىعۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
بۇل ەسكەرتۋ جاپپاي نارازىلىقتار مەن دەمونستراتسيالاردى كۇشپەن باسىپ-جانشۋ كەزىندە «يرانداعى ۆيرتۋالدى ا ق ش ەلشىلىگى» سايتىندا جاريالانعان.
ەلدەن كەتە المايتىن امەريكاندىقتارعا ءوز ۇيىندە نەمەسە باسقا قاۋىپسىز عيماراتتى پانالاپ، ازىق-تۇلىك، سۋ، ءدارى-دارمەك جانە باسقا دا قاجەتتى زاتتارمەن قامتىلۋى ۇسىنىلدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك دەپارتامەنت ا ق ش ازاماتتارىنا «تومەن پروفيلدى ساقتاۋعا»، دەمونستراتسيالار وتەتىن جەرلەردەن اۋلاق بولۋعا، جوسپارلاردى تۇزەتۋگە دايىن بولۋعا جانە ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ كومەگىنە تاۋەلدى ەمەس توتەنشە جاعداي جوسپارىن قۇرۋدى ۇسىنادى.
امەريكانىڭ يرانعا قاتىستى 4-دەڭگەيدەگى ساياحات تۋرالى ەسكەرتۋى ءوز كۇشىندە. تەگەرانداعى شۆەيتساريا ەلشىلىگى ا ق ش-تىڭ يرانداعى مۇددەلەرىن قورعايدى، سونىمەن قاتار امەريكاندىق ازاماتتارعا جەدەل قىزمەت كورسەتەدى.
ەسكە سالايىق، ەۋروپارلامەنت يران ديپلوماتتارىنىڭ ءوز عيماراتتارىنا كىرۋىنە تىيىم سالدى.