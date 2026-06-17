ا ق ش بيلىگى قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن شەتەلدىكتەرگە بەرۋگە شەكتەۋ قويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش بيلىگى شەتەل ازاماتتارىنا قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن قولدانۋعا شەكتەۋ قويدى. وسىعان بايلانىستى Anthropic كومپانياسى Claude جۇيەسىندەگى ەڭ قۋاتتى Fable 5 جانە Mythos 5 مودەلدەرىنە شەتەلدىكتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي شەشىم ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتىستى تالابىنان كەيىن قابىلدانعان. شەكتەۋ تەك شەتەلدەگى قولدانۋشىلارعا عانا ەمەس، ا ق ش اۋماعىندا جۇمىس ىستەيتىن شەتەلدىك قىزمەتكەرلەرگە دە اسەر ەتكەن. ەندى Anthropic قۇرامىنداعى شەتەل ازاماتتارى دا بۇل مودەلدەردى پايدالانا المايدى.
Anthropic الەۋمەتتىك جەلىدەگى حابارلاماسىندا «زاڭ تالاپتارىن ورىنداۋ ءۇشىن Fable 5 پەن Mythos 5 مودەلدەرىن بارلىق شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن شۇعىل تۇردە وشىرۋگە ءماجبۇر بولعانىن» مالىمدەدى.
بۇل شەشىم ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ جۇمىسىنا تىكەلەي ارالاسۋىنىڭ سيرەك مىسالدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانىپ وتىر. بۇعان دەيىن ا ق ش كوبىنە قىتاي سەكىلدى ەلدەرگە چيپتەر مەن ستراتەگيالىق تەحنولوگيالاردى ەكسپورتتاۋعا عانا شەكتەۋ قوياتىن. ال ەندى شەكتەۋ جاساندى ينتەللەكتىنى كىمنىڭ پايدالانا الاتىنىنا دەيىن جەتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قادام ا ق ش-تاعى ەڭ وزىق نەيروجەلىلەردى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە قاراستىرا باستاعانىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار بۇل شەشىم حالىقارالىق IT-نارىقتا جاڭا تەحنولوگيالىق بولىنىستەرگە الىپ كەلۋى مۇمكىن.