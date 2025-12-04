ا ق ش بەيبىتشىلىك جوسپارىن ءتورت بولىمگە ءبولۋدى ۇسىندى - پۋتين ۋيتكوففپەن كەزدەسۋ تۋرالى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين امەريكالىق ەميسسارلار ستيۆەن ۋيتكوفف جانە دجارەد كۋشنەرمەن كەزدەسۋى «وتە پايدالى» بولعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
پۋتين بۇل تۋرالى India Today-گە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
رەسەي باسشىسى كەزدەسۋدىڭ بەس ساعاتقا سوزىلعانىن، سەبەبى ولار ۇسىنعان بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ءاربىر تارماعىن قاراستىرۋعا تۋرا كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ۋكرايناداعى جاعدايدى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەردىڭ ۇسىنىستارى رەسەي مەن ا ق ش- تىڭ الياسكاداعى سامميتتە قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەرگە نەگىزدەلگەن.
ۆلاديمير پۋتين سونىمەن قاتار اقش ءوزىنىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ 28 تارماعىن ءتورت بولىمگە ءبولىپ، ولاردى سول فورماتتا تالقىلاۋدى ۇسىنعانىن مالىمدەدى.
- ترامپ ۋكرايناداعى كەلىسىم بويىنشا كونسەنسۋسقا قول جەتكىزۋگە تىرىسىپ وتىر، ءبىراق «بۇل وڭاي مىندەت ەمەس»، - دەپ قوستى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بارلىق 28 تارماعى جاريالاندى.
وسى اپتادا كرەملدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف اراسىندا بەس ساعاتقا سوزىلعان كەزدەسۋ ءوتتى. كەلىسسوزدەر ۋكرايناداعى جاعدايدى رەتتەۋگە ارنالدى.
ۋكراينا جونىندەگى ا ق ش- تىڭ بەيبىت جوسپارىنداعى العاشقى نۇسقادان كەيىن رەسەي تاعى ءتورت قۇجات الدى، ولار ر ف پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ امەريكالىق وكىلدەرمەن كرەملدەگى كەزدەسۋىندە تالقىلاندى.