ا ق ش گازادان كەلگەن ازاماتتارعا ۆيزا بەرۋدى ۋاقىتشا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى گازادان كەلگەن ادامدارعا ۆيزا بەرۋ ءراسىمىن ۋاقىتشا توقتاتتى. پروتسەدۋرا «تولىق ءارى مۇقيات تەكسەرىس جۇرگىزۋ كەزەڭىنە» بايلانىستى توقتاتىلعان، دەپ حابارلايدى DW.
ءتيىستى حابارلاما 16-تامىزدا مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ رەسمي X پاراقشاسىندا جاريالاندى. ۆەدومستۆو سوڭعى ۋاقىتتا گازادان شىققان ازاماتتارعا مەديتسينالىق جانە گۋمانيتارلىق كورسەتكىشتەر بويىنشا ازداعان ۋاقىتشا ۆيزا بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى ا ق ش پالەستينا ۇلتتىق اكىمشىلىگىنىڭ جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىنىڭ يەلەرىنە 3800 دەن استام B1/B2 قوناق ۆيزاسىن بەرگەن. ولار شەتەلدىكتەرگە ا ق ش-تا ەم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىلعى مامىر ايىندا 640 ۆيزا بەرىلگەنى بەلگىلى.
بەلسەندىنىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىنگى شەشىم
بۇل قادام ۋلتراوڭشىل بەلسەندى، ترامپتىڭ جاقتاسى لورا لۋمەردىڭ جازباسىنان كەيىن قابىلداندى. ول الەۋمەتتىك جەلىلەردە تامىز ايىندا ا ق ش-قا پالەستينالىق «بوسقىندار» كىرگەنىن مالىمدەگەن. ونىڭ ءسوزى رەسپۋبليكاشىلاردىڭ اشۋ-ىزاسىن تۋدىردى. فلوريدا شتاتىنان سايلانعان كونگرەسسمەن رەندي فاين بۇل جاعدايدى ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر دەپ اتادى.
امەريكا- يسلام قاتىناستارى كەڭەسى مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ شەشىمىن ايىپتاپ، ونى «قاساقانا قاتىگەزدىك» دەپ باعالادى. پالەستينا بالالارىن قورعاۋ قورى دا بۇل ساياسات اۋىر جاراقات العان جانە دەرتكە شالدىققان بالالاردى ەمدەتۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرادى دەپ مالىمدەدى.
«بۇل ءبىزدىڭ 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى اتقارىپ كەلە جاتقان گۋمانيتارلىق ميسسيامىزعا ورنى تولماس سوققى بولادى»، - دەلىنگەن ۇيىم حابارلاماسىندا.
فرانسيا دا ميگرانتتاردى قابىلداۋدى توقتاتتى
تامىز ايىنىڭ باسىندا فرانتسيا ءسىم دە گازادان ميگرانتتاردى قابىلداۋ باعدارلاماسىن توقتاتتى. بۇعان پالەستينالىق ستۋدەنتتىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە ادولف گيتلەردىڭ سۋرەتتەرىن تاراتىپ، يەۆرەيلەردى ولتىرۋگە جانە حاماس ۇستاپ وتىرعان تۇتقىنداردى جازالاۋعا شاقىرعان ارەكەتى سەبەپ بولدى.
فرانتسيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى جان-نوەل باررو ستۋدەنتتىڭ ەل اۋماعىندا قالۋىنا جول بەرىلمەيتىنىن مالىمدەدى.
Le Monde گازەتىنىڭ دەرەگىنشە، 2023 -جىلدىڭ قازانىنان بەرى فرانسيا 500 گە جۋىق پالەستينالىقتى قابىلداعان، ولاردىڭ قاتارىندا بالالار، ستۋدەنتتەر، جۋرناليستەر مەن ونەر قايراتكەرلەرى بار.
حاماس شابۋىلى جانە يزرايلدىڭ اسكەري وپەراتسياسى
ەسكە سالا كەتسەك، تاياۋ شىعىستاعى احۋال 2023 -جىلعى 7-قازاندا كۇرت شيەلەنىستى. «حاماس» قوزعالىسىنىڭ سودىرلارى يزرايلگە جاپپاي شابۋىل جاساپ، شامامەن 1200 ادامدى قىرىپ-جويدى جانە 250 دەن استام ادامدى تۇتقىنعا الدى.
ودان كەيىن يزرايل «حاماس»-قا قارسى سوعىس جاريالاپ، گازا سەكتورىندا اسكەري وپەراتسيا باستادى.
حاماس باقىلاۋىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قاقتىعىس سالدارىنان 61 مىڭنان استام پالەستينالىق قازا تاۋىپ، 155 مىڭنان استامى جاراقات الدى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل گازا سەكتورىندا گۋمانيتارلىق ءبىتىم تۋرالى دەلدالداردىڭ ۇسىنىسىن قابىلدامادى.