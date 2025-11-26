ا ق ش گازا تۇرعىندارىنىڭ ءبىر بولىگىن ۋاقىتشا باسپانامەن قامتاماسىز ەتپەك
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون يزرايل باقىلاۋىنداعى گازا سەكتورىنىڭ شىعىس بولىگىندە ۋاقىتشا تۇرعىن ايماقتارىن قۇرۋ باستاماسىن تالقىلاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
The New York Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگى «بالامالى قاۋىپسىز قاۋىمداستىقتار» دەپ اتالاتىن قۇرىلىستار - ءارقايسىسى 20 مىڭنان 25 مىڭعا دەيىن ادامعا ارنالعان ۋاقىتشا قۇرىلىستاردان تۇراتىن قونىستار سالۋدى جەدەلدەتۋدى ۇسىنىپ وتىر.
جوبا ءبىرقاتار ايماقتىق سەرىكتەستەرمەن تالقىلاۋ ۇستىندە جانە تۇرعىن ءۇي، مەديتسينالىق مەكەمەلەر جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىن قۇرۋدى قاراستىرىپ وتىر.
باستاما جەتەكشىسى، اكىمشىلىك وكىلى ارە لايتستوۋننىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتوننىڭ باستى مىندەتى - تۇرعىنداردى باسپانامەن تەز قامتاماسىز ەتۋ.
- ادامداردى قاۋىپسىز تۇرعىن ۇيمەن مۇمكىندىگىنشە تەز قالاي قامتاماسىز ەتە الامىز. بۇل ەڭ وڭاي جول، - دەدى ول باسىلىمعا.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇنداي قونىستار انكلاۆتىڭ شامامەن 2 ميلليون تۇرعىنىنىڭ از عانا بولىگىن سىيدىرا الادى. ماسەلە ءالى دە بار: قارجىلاندىرۋ، ادامدار قوزعالىسى ەركىندىگى، ايماقتارعا كىرۋدى ماقۇلداۋ، سونداي-اق يزرايلدىڭ تەكسەرىلگەننەن كەيىن جەكە كانديداتتارعا ۆەتو قويۋى.
Times of Israel گازەتى بۇعان دەيىن ا ق ش «جاڭا گازا» تەرمينىن يزرايل كۇشتەرى 10-قازاندا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ بولىگى رەتىندە شەگىنگەن «سارى سىزىق» شەكاراسىنىڭ شىعىسىنداعى ايماقتارعا قاتىستى قولدانىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىن.
پالەستينا ساراپشىلارى بۇل باستامانى سىنعا الىپ، گازانىڭ ءىس جۇزىندەگى ءبولىنۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى. زەرتتەۋشى رامي ابۋ زۋبايدا بۇل جوسپاردى شىندىققا جاناسپايدى دەپ اتادى، سەبەبى گازانىڭ تىعىز ۋربانيستىك قۇرىلىمى «اۋماقتىق بولىنۋگە قارسى تۇر».
- يزرايل بۇل ايماقتى شەگىنگەنگە دەيىن دە، ەكى جىلدىق قاقتىعىس كەزىندە دە تولىق باقىلاۋعا الا المادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
گازادا تۋعان ساياساتتانۋشى رامي بارۋد جوبانىڭ «ەكى گازا» مودەلىن جاسايتىنىن جانە شىعىستا بالاما اكىمشىلىك ورتالىق قۇرۋدى ماقسات ەتەتىنىن مالىمدەدى.
- مەنىڭ ويىمشا، يزرايل مۇنداي الەۋمەتتىك ينجەنەريا مودەلىن ەنگىزە الادى، - دەدى رامي بارۋد.
ول سونداي-اق كۇشتى الەۋمەتتىك بىرلىك ءبولىنۋدى ەكىتالاي ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىلار گازانى سەگمەنتتەۋ تۇجىرىمداماسى جاڭالىق ەمەس ەكەنىن جەتكىزدى. 1971-جىلى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى اريەل شارون اۋماقتى ءبولۋ ءۇشىن «بەسفالانگالىق» جوسپارىن ۇسىنعان. يزرايل سونىمەن قاتار نەتتساريم جانە فيلادەلفيا دالىزدەرىن قۇرىپ، جولدار مەن شەكارانى باقىلاۋىن كۇشەيتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا ۋاقىتشا ءبولۋ رەتىندە قاراستىرىلعان سارى سىزىقتىڭ بىرتىندەپ تۇراقتى بولۋگە اينالىپ بارا جاتقانى الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر. سىنشىلار امەريكالىق جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ حالىقتىڭ كوپ بولىگى مەن قيراعان باتىس گازانىڭ ۇزاق مەرزىمدى وقشاۋلانۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ب ۇ ۇ ساۋدا جانە دامۋ جونىندەگى كونفەرەنتسياسىنىڭ (يۋنكتاد) جاڭا ەسەبىندە انكلاۆتاعى ج ءى ءو- ءنىڭ تومەندەۋى «بۇرىن-سوڭدى بولماعان جانە اپاتتى» دەلىنگەن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايل ۇكىمەتتەرى قولدايتىن گازا گۋمانيتارلىق كومەك قورى (GHF) ءوز جۇمىسىن توقتاتاتىنىن جاريالادى.