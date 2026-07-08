ا ق ش اسكەرى يران اۋماعىنا سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى حالىقارالىق سۋلاردا ساۋدا كەمەلەرىنە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ رەتىندە يرانداعى نىساندارعا اۋقىمدى سوققىلار جاساي باستاعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ورتالىق قولباسشىلىقتىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش-تىڭ اسكەري وپەراتسياسى ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەن ءۇش ساۋدا كەمەسىنە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ رەتىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- يراننىڭ بۇل ارەكەتى ەشقانداي نەگىزسىز، قاۋىپتى بولدى جانە اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن ورەسكەل بۇزدى، - دەلىنگەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالانعان مالىمدەمەدە.
سەيسەنبى كۇنى ورمۋز بۇعازىندا ەكى مۇناي- گاز تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى.
كاتار يراندى گاز تاسىمالداۋشى تانكەرگە شابۋىل جاسادى دەپ ايىپتادى. كەمە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، ماشينا بولىمىندە ءورت شىققان. ەكيپاج مۇشەلەرى ەۆاكۋاتسيالاندى. Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەككوزدەرى ءورتتىڭ جارىلىس قاۋپىن تۋدىرعانىن حابارلادى.
تەڭىز قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، ومان جاعالاۋىندا ساۋد ارابياسىنىڭ تۋى استىندا جۇزگەن تاعى ءبىر گاز تاسىمالداۋشى تانكەر زاقىمدانعان. ال تەگەران بۇل شابۋىلدارعا قاتىسى بارىن مالىمدەگەن جوق.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىس ماۋسىم ايىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاقىتشا بەيبىت كەلىسىم اياسىندا توقتاتىلعان بولاتىن. بۇل كەلىسىم تۇپكىلىكتى مامىلە جاساۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەرگە 60 كۇن ۋاقىت بەرۋدى كوزدەيدى.
وتكەن اپتادا كاتاردا وتكەن جاناما كەلىسسوزدەر بەيبىت رەتتەۋ باعىتىندا، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازى ماسەلەسى بويىنشا، ايتارلىقتاي ناتيجە بەرمەي اياقتالدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرنەشە رەت اۋقىمدى اسكەري قيمىلداردى قايتا باستاۋ قاۋپىن ايتقان. سوڭعى رەت ول بۇل تۋرالى دۇيسەنبى كۇنى جۋرناليستەرگە مالىمدەدى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي ۋاقىتشا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى مەموراندۋم تالاپتارىنا سايكەس، قاۋىپ-قاتەر ساقتالعان جاعدايدا تۇپكىلىكتى كەلىسىم جونىندەگى كەلىسسوزدەر باستالمايتىنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش يران مۇنايىن ساتۋعا بەرىلگەن ۋاقىتشا رۇقساتتى قايتارىپ العانىن جازدىق.