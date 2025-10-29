ق ز
    09:42, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش اسكەرى تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىعان ءتورت كەمەگە سوققى جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قورعانىس ءمينيسترى پيتەر حەگسەت تىنىق مۇحيتىندا ەسىرتكى تاسىمالدادى دەپ كۇدىك كەلتىرىلگەن ءتورت كەمەگە شابۋىل جاسالعانىن، ناتيجەسىندە كەمەلەردەگى 15 ادامنىڭ 14 ءى قازا تاپقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.

    Фото: Defense Secretary Pete Hegseth via X

    حەگسەت امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان مالىمدەمەسىندە تىنىق مۇحيتىندا ا ق ش- قا كوپ مولشەردە ەسىرتكى جەتكىزدى دەپ بولجانعان ءتورت كەمەنىڭ اتقىلانعان ءساتى تۇسىرىلگەن بەينەجازبالارمەن ءبولىستى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شابۋىلدار ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بۇيرىعىمەن جۇزەگە اسقان.

    - ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى تىنىق مۇحيتتىڭ شىعىس بولىگىندە ەسىرتكى تاسىمالىمەن اينالىسقان جانە تەرروريستىك ۇيىمدار باسقارىپ وتىرعان ءتورت كەمەگە سوققى جاسادى، - دەدى ول.

    حەگسەت بۇل كەمەلەردىڭ ا ق ش بارلاۋ قىزمەتى ارقىلى باقىلانعانىن جانە ولاردىڭ «ەسىرتكى تاسىمالداۋدىڭ بەلگىلى باعىتتارىمەن ءجۇزىپ، ەسىرتكى الىپ جۇرگەنىن» ايتتى.

    ونىڭ سوزىنشە، شابۋىلدار حالىقارالىق سۋدا بولعان، امەريكالىق ساربازدار اراسىندا شىعىن جوق.

    - ءۇش سوققى ناتيجەسىندە 14 ەسىرتكىمەن اينالىسقان تەرروريست قازا تاپتى، ءبىر ادام ءتىرى قالدى، - دەدى مينيستر.

    سونداي-اق حەگسەت ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى «20 جىلدان استام ۋاقىت بويى وزگە ەلدەردىڭ جەرىن قورعاعانىن»، ەندى «ءوز وتانىن قورعاۋعا كىرىسكەنىن» اتاپ ءوتتى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل توپتىڭ مۇشەلەرى ەلگە ەسىرتكى كىرگىزۋ ارقىلى «ال- كايدا» تەررورلىق ۇيىمىنان دا كوپ امەريكالىقتىڭ ءومىرىن قيعان، سوندىقتان ولار ءدال سول ۇيىمعا قارسى قولدانىلعان شارالارمەن بىردەي ارەكەتكە ۇشىرايدى.

    ايتا كەتەلىك ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا ەسىرتكى تاسىمالداۋشىلاردىڭ كەمەسىنە سوققى جاساعان ەدى.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
