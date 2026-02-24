ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:59, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش اسكەرى سيرياداعى ەڭ ءىرى بازاسىنان شىعارىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - سيريانىڭ حاساكا پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان كاسراكتاعى ا ق ش- تىڭ ءىرى اسكەري بازاسىنان ساربازداردى شىعارۋ جۇمىستارى باستالدى. بۇل جۇمىستارى بىرنەشە اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن دەپ جازادى «ارمەنپرەسس» Al Jazeera تەلەارانسىنا سىلتەمە جاساپ.

    ا
    Фото: armenpress.am

    تەلەارنا ءتىلشىسىنىڭ مالىمەتىنشە، اسكەريلەر يراك كۇردىستانىنا باعىتتالىپ جاتر. دايىندىق كەزەڭىندە حاساكاداعى «ءال-شاددادي» بازاسى مەن دەير-ەز-زور پروۆينتسياسىنداعى «ءال-ومار» اەرودرومىنان ونداعان اسكەري تەحنيكا مەن سارباز كاسراكقا كوشىرىلگەن.

    ا ق ش اسكەرى «ءال-شاددادي» بازاسىنداعى ميسسياسىن 10 كۇننەن استام ۋاقىتقا سوزىلعان وپەراتسيادان كەيىن تولىق اياقتادى. كەيىن نىسان ۆاشينگتونمەن تىكەلەي كەلىسىم نەگىزىندە سيريا ارمياسىنىڭ باقىلاۋىنا ءوتتى.

    بۇعان دەيىن امەريكالىق كۇشتەر ال-تانف بازاسىنان دا شىعارىلعان ەدى. ول يوردانيا جانە يراك شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان. قازىرگى تاڭدا امەريكالىق جانە حالىقارالىق كواليتسيا كۇشتەرى حاساكا پروۆينتسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى، رميلان قالاسىنا تاياۋ حاراب ءال-دجير بازاسىندا عانا قالىپ وتىر.

    بۇعان دەيىن ا ق ش رەسمي تۇلعالارى سيريا اۋماعىنان شامامەن 1000 اسكەري قىزمەتكەردى شىعارۋ جوسپارى بار ەكەنىن راستاعان.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ سيريادان بارلىق اسكەرىن شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار