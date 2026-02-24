ا ق ش اسكەرى سيرياداعى ەڭ ءىرى بازاسىنان شىعارىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سيريانىڭ حاساكا پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان كاسراكتاعى ا ق ش- تىڭ ءىرى اسكەري بازاسىنان ساربازداردى شىعارۋ جۇمىستارى باستالدى. بۇل جۇمىستارى بىرنەشە اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن دەپ جازادى «ارمەنپرەسس» Al Jazeera تەلەارانسىنا سىلتەمە جاساپ.
تەلەارنا ءتىلشىسىنىڭ مالىمەتىنشە، اسكەريلەر يراك كۇردىستانىنا باعىتتالىپ جاتر. دايىندىق كەزەڭىندە حاساكاداعى «ءال-شاددادي» بازاسى مەن دەير-ەز-زور پروۆينتسياسىنداعى «ءال-ومار» اەرودرومىنان ونداعان اسكەري تەحنيكا مەن سارباز كاسراكقا كوشىرىلگەن.
ا ق ش اسكەرى «ءال-شاددادي» بازاسىنداعى ميسسياسىن 10 كۇننەن استام ۋاقىتقا سوزىلعان وپەراتسيادان كەيىن تولىق اياقتادى. كەيىن نىسان ۆاشينگتونمەن تىكەلەي كەلىسىم نەگىزىندە سيريا ارمياسىنىڭ باقىلاۋىنا ءوتتى.
بۇعان دەيىن امەريكالىق كۇشتەر ال-تانف بازاسىنان دا شىعارىلعان ەدى. ول يوردانيا جانە يراك شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان. قازىرگى تاڭدا امەريكالىق جانە حالىقارالىق كواليتسيا كۇشتەرى حاساكا پروۆينتسياسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى، رميلان قالاسىنا تاياۋ حاراب ءال-دجير بازاسىندا عانا قالىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش رەسمي تۇلعالارى سيريا اۋماعىنان شامامەن 1000 اسكەري قىزمەتكەردى شىعارۋ جوسپارى بار ەكەنىن راستاعان.
وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ سيريادان بارلىق اسكەرىن شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى تۋرالى جازدىق.