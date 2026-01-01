ا ق ش اسكەري كۇشتەرى «ەسىرتكى لاڭكەستەرىنىڭ» بەس كەمەسىنە تاعى سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ەسىرتكى تاسىمالىمەن اينالىساتىن تاعى بەس كەمەگە شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى. سەگىز ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلادى NBC News.
30-جەلتوقساندا ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ەسىرتكى تاسىمالىمەن اينالىساتىن دەپ شامالانعان ءۇش كەمەگە سوققى جاساپ، سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپتى.
31-جەلتوقساندا تاعى ەكى كەمەگە شابۋىل جاسالىپ، ءبىر كەمەدە ءۇش ادام، ەكىنشى كەمەدە ەكى ادام وپات بولدى. ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قولباسشىلىعى ولاردى «ەسىرتكى لاڭكەستەرى» دەپ اتادى.
- كەمەلەر ەسىرتكى تاسىمالىنىڭ بەلگىلى جولدارىمەن ءجۇرىپ، ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىسقان، - دەلىنگەن ا ق ش وڭتۇستىك قولباسشىلىعىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جازباسىندا.
سوققىلاردىڭ ناقتى قاي جەردە جاسالعانى، سونداي-اق شابۋىلدارعا دەيىن كەمە بورتتارىندا بولعان ادامداردىڭ ناقتى سانى اتالماعان.
مالىمدەمەدە سونداي-اق شابۋىلداردان كەيىن ا ق ش جاعالاۋ كۇزەتىنە ىزدەۋ-قۇتقارۋ وپەراتسيالارىن باستاۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى ەسكەرتىلگەنى حابارلاندى.
2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ ا ق ش كاريب تەڭىزى مەن تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىسىندا ەسىرتكى تاسىمالدادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن كەم دەگەندە 35 كەمەگە سوققى بەردى، سالدارىنان 100 دەن استام ادام قازا تاپتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى سوعىس باستاعانىن جاريالاعان بولاتىن.