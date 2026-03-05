ا ق ش پارسى شىعاناعىندا يراننىڭ درون تاسىمالداۋشى كەمەسىن جويدى
استانا. KAZINFORM - يرانعا قارسى «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسىنىڭ باسىندا ا ق ش 1980-جىلدارداعى يران-يراك سوعىسىنا قاتىسۋشىنىڭ قۇرمەتىنە اتالعان Shahid Bahman Bagheri كەمەسىن سۋعا باتىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى DW-گە سىلتەمە جاساپ.
يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ اۋە تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كەمەسى قايتا جابدىقتالعان كونتەينەر تاسىمالداۋشى بولعان جانە اۋەلدە سوققى بەرەتىن ۇشقىشسىز اپپاراتتاردى ورنالاستىرۋعا ارنالعان الەمدەگى العاشقى كەمە سانالعان. درونداردان بولەك، ول تىكۇشاقتار، زىمىراندار جانە شاعىن كاتەرلەر الىپ جۇرە العان.
Die Welt باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، Shahid Bahman Bagheri ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى سۋعا باتىرىلعان ەڭ ءىرى اسكەري كەمە. ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى قولباسشىلىعىنىڭ مالىمەتىنشە، كەمە وپەراتسيا باستالعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي، ياعني 28-اقپان كۇنى پارسى شىعاناعىندا جويىلعان. ونىڭ سۋ ىعىستىرىلىمى شامامەن 42 مىڭ توننانى قۇراعان.
سالىستىرۋ ءۇشىن، 1941 -جىلى سۋعا باتىرىلعان نەمىستىڭ Bismarck لينكورىنىڭ سۋ ىعىستىرىلىمى 50 مىڭ توننادان اسقان، ال 2022 -جىلدىڭ ساۋىرىندە قارا تەڭىزدە باتقان Moskva زىمىران كرەيسەرىنىكى - شامامەن 11,5 مىڭ توننا.
ايتا كەتەيىك، كەمە ەكى جىلدا جاسالعان. العاشقى سىناققا ول 2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا بەندەر-ابباس تىركەۋ پورتىنان شىققان. رەسمي تۇردە قولدانىسقا 2025 -جىلعى 6-اقپاندا ەنگىزىلگەن.
درون تاسىمالداۋشى تەڭىز تولقىنى 9 بال بولعانعا دەيىن ارەكەت ەتە الادى جانە ءجۇرىس قاشىقتىعى 22 مىڭ تەڭىز ميلىنە دەيىن جەتەدى. بۇل وعان جانارماي قۇيماي جانە پورتتارعا كىرمەي ۇزاق ۋاقىت الىس ساپاردا بولۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بورتىندا ۇشقىشسىز اپپاراتتارعا ارنالعان ۇزىندىعى 180 مەترلىك ۇشۋ-قونۋ جولاعى بار.
كەمەدە سەگىز «نۋر» كەمەگە قارسى زىمىرانى، سەگىز Kowsar-222 زەنيتتىك زىمىرانى، 30 م م اۆتوماتتى ارتيللەريالىق قوندىرعى، سونداي-اق 20 م م زەڭبىرەكتەر بار. ولاردىڭ ىشىندە، كەي دەرەكتەر بويىنشا، «گاتلينگ» ءتيپتى قوندىرعىلار مەن قاشىقتان باسقارىلاتىن تۋرەلدەر بار.
وسى ۋاقىتتا يران ورمۋز بۇعازىنىڭ تولىق باقىلاۋدا ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل مۇناي مەن گاز ەكسپورتى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىت. ەل اۋە تەڭىز كۇشتەرى وكىلى موحامماد اكبارزادە بۇل ايماق ارقىلى وتەتىن كەز كەلگەن كەمەلەر يران زىمىراندارى مەنە دروندارىنىڭ نىسانىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇعاز ارقىلى وتكەن كەزدە مۇناي تانكەرلەرىن قورعاۋعا امەريكالىق اۋە تەڭىز كۇشتەرى دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن. ءوز كەزەگىندە ا ق ش ارمياسى قاقتىعىس باستالعالى بەرى 17 يران كەمەسى، سونىڭ ىشىندە ءبىر سۇڭگۋىر قايىق جويىلعانىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، ورمۋز بۇعازى - الەمدەگى نەگىزگى مۇناي باعىتتارىنىڭ ءبىرى. ول ارقىلى كۇن سايىن شامامەن 20-21 ميلليون باررەل مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرى وتەدى. بۇلبۇل تەڭىز ارقىلى تاسىمالداناتىن جەتكىزىلىمدەردىڭ شامامەن 20 پايىزى.
سونداي-اق ول اليۋميني، قانت جانە تىڭايتقىش سياقتى باسقا دا شيكىزات تۇرلەرى ءۇشىن نەگىزگى مارشرۋت سانالادى.
مارشرۋتتاعى كەز كەلگەن بۇزىلىس ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنىڭ بىردەن وسۋىنە اكەلەدى: ەكسپورتتاۋشىلار ءۇشىن بۇل تابىستىڭ ارتۋى بولسا، يمپورتتاۋشىلار ءۇشىن - ينفلياتسيا، جانارمايدىڭ قىمباتتاۋى جانە ەكونوميكا ءۇشىن جاڭا تاۋەكەلدەر.
ورمۋز بۇعازى جابىلدى. ەندى مۇناي نارىعىن نە كۇتىپ تۇرعانىن مىنا ماتەريالدان وقىڭىزدار.