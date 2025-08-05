ا ق ش اقشالاي كەپىلمەن ۆيزا بەرۋدى كوزدەيتىن پيلوتتىق باعدارلامانى ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش 15 مىڭ دوللارعا دەيىنگى اقشالاي كەپىلمەن ۆيزا بەرۋ بويىنشا پيلوتتىق باعدارلامانى ىسكە قوسپاق، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
كەپىل ەنگىزگەن ادامنىڭ ا ق ش اۋماعىنان بەلگىلەنگەن مەرزىمدە شىققاننان كەيىن بۇل سوما تولىق قايتارىلادى دەپ كوزدەلىپ وتىر.
امەريكا قۇراما شتاتتارى شەتەل ازاماتتارىنا 15 مىڭ دوللارعا دەيىنگى اقشالاي كەپىلمەن كىرىس ۆيزالارىن بەرۋ بويىنشا پيلوتتىق باعدارلامانى ىسكە قوسىپ وتىر. بۇل تۋرالى اقش ۇكىمەتىنىڭ رەسمي قۇجاتتارى جاريالاناتىن فەدەرالدىق ءتىزىلىم دەرەكتەر بازاسىندا ەلەكتروندى تۇردە ورنالاستىرىلعان مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ حابارلاماسىندا ايتىلعان.
حابارلامادا ناقتىلانعانداي، باعدارلاما تەك ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ۆيزالارعا (B-1 جانە B-2 ساناتتارى) قاتىستى جانە ا ق ش-قا كىرگەننەن كەيىن بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن ارتىق زاڭسىز قالىپ قوياتىن ازاماتتاردىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي جوعارى ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قولدانىلادى. سونىمەن قاتار، اقشالاي كەپىل نۇسقاسى، ۆيزانى الۋعا ءوتىنىش بەرگەن تۇلعا تۋرالى كونسۋلدىقتارعا ۇسىنىلعان اقپارات اقش تاراپىنا جەتكىلىكسىز بولىپ كورىنگەن جاعدايدا قولدانىلاتىن بولادى.
باعدارلاماعا سايكەس، ەنگىزىلگەن كەپىلدىك سوما ءوتىنىش ءبىلدىرۋشى ادامنىڭ اقش- تان بەلگىلەنگەن مەرزىمدە شىققاننان كەيىن تولىق كولەمدە قايتارىلادى. كەپىل كولەمى ناقتى جاعدايلارعا بايلانىستى 5000، 10000 جانە 15000 دوللار مولشەرىندە بەلگىلەنەدى.
باعدارلاما تۋرالى حابارلاندىرۋ جاريالانعان كۇننەن باستاپ ءبىر جىل ىشىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. رەسمي جاريالانۋى 5-تامىزعا جوسپارلانعان.